Tumori, ecco la dieta che li previene. TUMORI NEWS E DIETA, LA RICERCA

Tumore e cancro si possono prevenire anche con una dieta intelligente. Gli studi che mettono in relazione la prevenzione dei tumori e ciò che mangiano sono molti. La scienza suggerisce anche di fare attenzione alle calorie, perché riducendole si taglia anche il rischio di cancro.

TUMORI E ALIMENTAZIONE, DIETA E CANCRO: L'APPELLO PER IL WORLD CANCER DAY

L'appello che mette in relazione dieta e tumori è rivolto ai cittadini in occasione del World Cancer Day (lunedì 4 febbraio). L'idea è che loro si impegnino in prima persona nella missione prevenzione. Il messaggio viene veicolato nell'ambito della campagna 'I Am and I Will', lanciata per la Giornata mondiale e promossa in Italia da Airc, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. La base sono le ricerche scientifiche fra cui quelle di top scientist come l'immunologo italiano più citato al mondo, Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano).

Ma andiamo a capire la correlazione tra la nostra dieta alimentare e la prevenzione dei tumori. Il team guidato da Alberto Mantovani ha dimostrato che "la diminuzione di circa il 30% dell'apporto calorico riduce la produzione di fattori di crescita e citochine che favoriscono l'infiammazione e la comparsa di tumori". Risultati ottenuti con il sostegno di Airc.

TUMORI E DIETA. UN ALTRO STUDIO SU CANCRO E ALIMENTAZIONE

Altro studio che indaga sul rapporto fra dieta-alimentazione e cancro è quello citato da Carlo La Vecchia, università degli Studi di Milano. Si tratta di un lavoro condotto dal consorzio internazionale Inhance, a cui l'Italia partecipa sempre con il sostegno di Airc, che ha quantificato il contributo di una dieta ricca di fibre alla riduzione del rischio di ammalarsi di tumore della testa e del collo. La ricerca conferma che consumare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno e quantità elevate di cereali ricchi di fibre può aiutare a diminuire le probabilità di essere colpiti da questo gruppo di neoplasie che possono svilupparsi nella bocca, nella gola, nel naso, nei seni paranasali, nella laringe (corde vocali), nella faringe, nelle ghiandole salivari e nella tiroide. I risultati dello studio sono pubblicati sull''International Journal of Cancer'.