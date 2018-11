Tumori: "geni Jolie" sul web test falsi e pericolosi. Tumori l'allarme

Molte donne potrebbero essere spinte a sottoporsi a interventi chirurgici invasivi per la rimozione dei seni da test del Dna acquistati online e che potrebbero dare risultati sbagliati. E' l'allarme lanciato in Parlamento britannico da Anneke Lucassen, presidente della British Society of Genetic Medicine, stando a quanto riportato dal The Sun.

Tumori, test del Dna acquistati online e che potrebbero dare risultati sbagliati

Secondo Lucassen, ci sarebbero dei test venduti sul web a buon mercato che promettono di individuare eventuali mutazioni pericolose de gene BRCA, che aumentano significativamente il rischio di ammalarsi di cancro al seno. Promettono quindi di avvisare le donne della presenza delle stesse mutazioni che hanno spinto la famosa attrice Angelina Jolie a sottoporsi a un intervento di mastectomia preventiva. Ma in realta' ce ne sarebbero alcuni che danno risultati sbagliati e fuorvianti. Questi test economici sarebbero venduti a un prezzo che parte dalle 25 sterline e causerebbero piu' preoccupazioni che vantaggi, oltre che uno spreco del denaro pubblico, visto che un risultato preoccupante spingerebbe le donne ad approfondire o a sottoporsi a interventi inutili.

Tumori, mastectomia? "Non e' qualcosa che dovresti intraprendere alla leggera"

"Una mastectomia che riduce i rischi - spiega Lucassen - e' un' operazione importate. Devi rimuovere tutto il tessuto mammario e i chirurghi dicono che c'e' un rischio significativo di complicanze. Non e' qualcosa che dovresti intraprendere alla leggera".