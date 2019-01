Tumori: studio su agopuntura per controllo del dolore | TUMORI NEWS

TUMORE AL SENO: AGOPUNTURA PER CONTROLLARE IL DOLORE NELLE TERAPIE CONTRO CANCRO | TUMORI NEWS

Tumore news: un nuovo studio clinico ha indagato i benefici dell'agopuntura nel controllo del dolore, dell'ansia e degli altri effetti avversi che, in varia misura, insorgono dopo ogni intervento chirurgico nei pazienti con tumore. Lo studio, condotto da medici e ricercatori dello IEO – Istituto Europeo di Oncologia, ha testato l'efficacia dell’agopuntura nelle pazienti con tumore al seno comparandola alla terapia antidolorifica standard post-operatoria.

TUMORI: TUMORE AL SENO E TERAPIA DEL DOLORE CON AGOPUNTURA: LO STUDIO | TUMORI NEWS

Lo studio è ancora in corso e, in totale, parteciperanno 124 pazienti di cui 62 riceveranno la terapia antidolorifica standard e 62 la sola terapia dell’agopuntura.

Nonostante la sperimentazione sia ancora in corso, i risultati preliminari su un gruppo di 15 pazienti hanno dimostrato che l'agopuntura da sola ottiene un ottimo controllo del dolore, dell'ansia e degli altri disturbi correlati all'intervento per la rimozione di cellule tumorali cancerose.

TUMORI AL SENO NEWS: RIDUZIONE DEL DOLORE NEGLI INTERVENTI ONCOLOGICI AL SENO SENZA USO DI ANTIDOLORIFICI | TUMORI NEWS

"Il nostro obiettivo – ha rivelato Mattia Intra, Direttore Day Surgery Senologia IEO, è quello di ridurre l'impatto dell'intervento oncologico al seno sulla vita delle pazienti che hanno il cancro. Quasi tutte, il 99 per cento, riceve un trattamento chirurgico conservativo, e tutte sono sottoposte a terapia del dolore post-intervento, in dosi standard. Il 30 per cento però richiede una dose aggiuntiva di antidolorifici nelle ore successive alla prima somministrazione”.

TUMORI TERAPIA PER LA RIMOZIONE CHIRURGICA DEL CANCRO SENZA DOLORE | TUMORI NEWS

L’idea di una terapia contro la rimozione dei tumori meno invasiva nasce dall’osservazione dei trattamenti chirurgici utilizzati in molti Cancer Center americani dove l’agopuntura viene utilizzata quotidianamente. In Italia, l’agopuntura non ha ancora preso piede in maniera capillare. Lo svantaggio di questa mancata diffusione è tutto a carico dei pazienti italiani, sottolineano gli esperti dello IEO, perché usufruiscono solo in minima parte di questa antica metodica, impiegata da millenni in medicina. Eppure l'evidenza scientifica circa l'efficacia dell'agopuntura nella gestione del paziente oncologico non manca.

L’obiettivo non è solo quello di limitare la percezione del dolore e dei suoi effetti collaterali ma anche la riduzione massima possibile delle dosi di farmaci che vengono somministrati ai pazienti che hanno un qualche tipo di tumore operabile.