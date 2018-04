Ulcera carnivora divora pelle. Batterio mangia-carne: allarme epidemia ulcera

In Australia sembra essere scoppiato una vera e propria epidemia della cosiddetta “ulcera di Buruli. I ricercatori scientifici hanno espresso preoccupazione per un apparente focolaio di tale patologia, una malattia che mangia carne e che di solito si verifica nell'Africa occidentale e centrale.

Ulcera carnivora divora pelle. Batterio mangia-carne: allarme epidemia ulcera - la malattia infettiva

La malattia infettiva ha visto un picco nei casi negli ultimi anni in diverse parti dell'Australia, ma in particolare nello stato di Victoria.

Ulcera carnivora divora pelle. Batterio mangia-carne: allarme epidemia ulcera - lo studio

In uno studio pubblicato sul Medical Journal of Australia, gli autori avvertono che lo scoppio delle ulcere, descritto come "epidemia" nello studio, richiede una "urgente risposta scientifica". Riferiscono che lo stato di Victoria sta affrontando un peggioramento dell'epidemia, in quanto i casi aumentano rapidamente di numero, diventando più gravi e verificandosi anche in nuove aree geografiche.

Ulcera carnivora divora pelle. Batterio mangia-carne: ulcera carnivora del Buruli cos'è e come si diffonde - LE CAUSE

L’origine ambientale della malattia e il modo in cui si diffonde tra gli umani rimangono ancora sconosciuti. La maggior parte dei casi in Africa infatti sono associati alla vita nelle paludi e in altri ambienti acquatici. Ma in Australia i casi, sono spesso legati a modalità specifiche di trasmissione, soprattutto attraverso alcuni animali, come zanzare e opossum. L'ulcera di Buruli è causata dal batterio Mycobacterium ulcerans, il cosiddetto “Batterio mangia-carne” e provoca gravi lesioni distruttive della pelle e dei tessuti molli; il batterio difatti fa parte della stessa famiglia di organismi che causano la lebbra e la tubercolosi.

Secondo gli esperti, il batterio entra a contatto con la pelle, si moltiplica producendo una tossina; questo colpisce principalmente il tessuto adiposo e inizia a manifestarsi generalmente con un piccolo nodulo, il quale col tempo si apre creando la formazione di un’ulcera.

Epidemia di ulcera carnivora in Australia - I SINTOMI

Ecco alcuni sintomi a cui prestare attenzione:

• Un punto che sembra una zanzara o un morso di ragno si forma sulla pelle (più comunemente sugli arti).

• Il bozzo diventa più grande nell'arco di giorni o settimane.

• Il nodulo può formare una crosta croccante e non salutare.

• La crosta si disintegra in un'ulcera.

• L'ulcera continua ad allargarsi.

• A differenza di altre ulcere, questa ulcera è solitamente indolore e generalmente non vi sono febbre o altri segni di infezione.

• L'infezione può talvolta presentarsi senza ulcerazione ma con dolore, gonfiore e febbre localizzati, protuberanze, o aree piatte della pelle ispessite o sollevate.

Australia, fa paura il dilagare dell’ulcera carnivora del Buruli: ecco le possibili conseguenze

Anche se sono stati segnalati alcuni decessi dalla malattia, la maggior parte dei casi non è pericolosa per la vita.

"Ci sono casi in cui le persone sono morte, ma il risultato più comune quando non viene trattato è l'handicap: le persone possono aver bisogno di un'amputazione o un intervento chirurgico con limitazioni funzionali per la vita", affermano gli esperti.

La maggior parte delle ulcere di Buruli può essere trattata con un ciclo di antibiotici orali. La chirurgia viene talvolta utilizzata in combinazione con la terapia antibiotica. Se è necessario un intervento chirurgico, viene anche tagliata una piccola quantità di tessuto sano circostante per assicurarsi che l'infezione sia completamente rimossa. A seconda dell'estensione della chirurgia, possono essere necessari innesti cutanei per chiudere la ferita.

A volte l'ulcera può tornare dopo l'intervento chirurgico, richiedendo un altro ciclo di antibiotici o un'operazione (o entrambi).

Con l'aumentare dell'ulcera , una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo possono ridurre al minimo la perdita della pelle.