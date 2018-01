Uomini e donne, Maria De Filippi contro Anna Maria: "Non sei Miss Universo"

Maria De Filippi ad Annamaria del Trono over: "Non sei Miss Universo". UOMINI E DONNE NEWS

Maria De Filippi ha notato l'eccessiva 'attesa' della dama Annamaria nello scegliere un cavaliere nel corso del programma di Canale 5. Annamaria ha scartato una trentina di uomini e adesso è indecisa di fronte alla possibilità di uscire con il signor Alfredo. Ma non basta. La tensione nello studio di Uomini e Donne (trono over) è stata alimentata anche da alcune foto che vedono la dama Annamaria con Raffaele, ex protagonista del programma di Canale 5 a cui è stata legata in passato. Anche se va detto che si ostina a definire "un semplice amico".

Maria De Filippi non è parsa convinta e nel corso di Uomini e Donne ha detto: "Se vuole venire in trasmissione perché si sente sola per me ci può venire tutta la vita, ma se ha in mente un uomo, non può dare la colpa agli altri. Annamaria, scusa se te lo dico, ma non sei Miss Universo. Bisogna sapersi vedere non solo fuori, ma anche dentro, vedere l’età, i propri limiti, le proprie prospettive e accettare i compromessi. Se per una volta non è venuto lui perché il tuo sedere non lo puoi alzare? Una volta puoi andare anche tu. Il punto non è Alfredo, non può non piacerti perché non lo conosci!. Bisogna che fai un po’ chiarezza in quello che provi"