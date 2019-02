Uomini single hanno un odore più forte UOMINI SINGLE, IL RICHIAMO PER LE DONNE

Uomini single hanno un odore più forte. Uomini single: segnale per le donne

Gli uomini single hanno un odore corporeo più forte rispetto agli uomini fidanzati o sposati. E questo odore forte gioca a loro favore 'segnalando' alle donne lo stato delle loro relazioni e rendendoli più mascolini. Insomma si potrebbe dire il richiamo degli uomini single verso le donne.

Uomini single hanno un odore più forte. Uomini single: segnale per le donne. Lo studio

Che gli uomini single abbiano un odore corporeo più forte che fa da richiamo sulle donne lo rileva una ricerca della Macquarie University, in Australia, pubblicata sulla rivista Frontiers in Psychology. La ricerca parte da studi precedenti, che hanno riscontrato che gli uomini single hanno livelli di testosterone più elevati.

Uomini single, odore corporeo più forte: richiamo per le donne. I risultati dello studio

Il team delle ricerca sull'odore corporeo degli uomini single ha reclutato partecipanti maschi a cui è stato chiesto di sudare, sottoponendo poi a 82 donne eterosessuali un pezzo delle loro magliette perché le annusassero alle ascelle, per vedere se c'erano differenze rilevabili nell'odore. Le donne soggette della ricerca valutavano l'odore degli uomini fidanzati o sposati con un valore di 3 su 6 in una scala apposita, mentre agli uomini single veniva attribuito in media un mezzo punto in più. Allo stesso modo, i volti dei maschi single erano considerati più mascolini.

Uomini single, odore corporeo più forte: richiamo per le donne. Testosterone e stile di vita degli uomini single

L'odore degli uomini single e i livelli di testosterone. Secondo i ricercatori entrano in gioco in questa diversità tra uomini in coppia e single anche differenze in termini di stile di vita. Lo studio non è il primo a esaminare il possibile legame tra i livelli di testosterone e l'odore corporeo. Una ricerca del 2013 ha rilevato che le donne tendono ad essere più attratte dagli uomini che hanno livelli di testosterone più alti, ma solo quando sono nella fase dell'ovulazione.