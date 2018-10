Uomo infetto in discoteca. L'allarme: "Chi era in discoteca si controlli"

Uomo infetto da meningite in discoteca. L'allarme

Un uomo era infetto da meningococco e ora si trova in gravi condizioni in ospedale. Tutti quelli che hanno ballato con lui sono ovviamente a rischio e, stando a quanto trapela, alcuni dei presenti in discoteca sarebbero già stati infettati.

Secondo quanto riporta Leggo, l'annuncio è stato dato sono stati gli stessi titolari della discoteca. Che sulla loro pagina Facebook hanno fatto appello a "chiunque era presente quel giorno", chiedendogli di "andare subito dal medico".

La discoteca "KitKatClub" è considerata punto di ritrovo di un certo tipo di movida di Berlino in Germania. Alcuni dei dipendenti del locale avrebbero già constatato il contagio dopo la prsenza dell'uomo infetto, ma è possibile che ci siano altre le persone a rischio, visto che l'uomo è stato per tutta la sera a contatto con moltissime persone. L'allarme è alto perché la tipologia di meningite che potrebbe diffondersi è di quelle letali. La trasmissione della meningite può avvenire per contatto salivare. I sintomi sono mal di testa, febbre alta, capogiri, brividi e rigidità della nuca