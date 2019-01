Usa crema per disfunzione erettile al posto del collirio. Ecco come è finita

Usa crema per disfunzione erettile al posto del collirio. Ricovero urgente

Una donna scozzese ha usato una crema per la disfunzione erettile come collirio. Per lei c'è stato un ricovero d'urgenza. Secondo il British Medical Journal, la signora di Glasgow è stata vittima di una serie di gravi errori da parte dello staff a cui si è rivolta.

Usa crema per disfunzione erettile al posto del collirio. Errore del farmacista

La donna che ha usato la crema per la disfunzione erettile al posto del collirio è stata infatti vittima di una svista del farmacista che ha interpretato erroneamente la ricetta del medico, vendendo un farmaco completamente differente rispetto a quanto richiesto dalla cliente.

Usa crema per disfunzione erettile al posto del collirio. La donna salva gli occhi

Quando la donna ha usato la crema per la disfunzione erettile sugli occhi ha subito avuto dei problemi agli occhi e un evidente gonfiore. Per fortuna si è salvata grazie al tempestivo impiego di antibiotici locali, lubrificanti e steroidi.

Crema per la disfunzione erettile invece del collirio - Pericolosità delle prescrizioni non leggibili

“Gli errori di prescrizione sono comuni e il rischio aumenta con medicinali dal nome e confezioni simili”, spiega Magdalena Edington, del Tennent Institute of Ophthalmology di Glasgow e autrice della pubblicazione. “Tuttavia è insolito in questo caso che nessuno tra paziente, medico di base e farmacista, si sia domandato come mai una pomata per la disfunzione erettile fosse stata prescritta ad una donna, con l'indicazione di applicarla sull'occhio”, dice l’esperta, sottolineando quanto sia di fondamentale importanza che le ricette compilate a mano vengano scritte in stampatello.

Crema per la disfunzione erettile invece del collirio - le scuse della farmacia

Il direttore della farmacia della Royal Pharmaceutical Society, Robbie Turner, si è scusato con la donna che aveva ricevuto la prescrizione di una crema per la disfunzione erettile al posto del collirio. "Gli errori vengono presi molto sul serio dai farmacisti, che lavorano duramente per garantire la sicurezza del paziente, conoscendo i danni che possono causare”, commenta Turner.