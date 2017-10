Uva, dieta fa miracoli. DIMAGRIRE CON LA DIETA DELL'UVA

Dieta dell'uva: come dimagrire grazie ai polifenoli. Consumo giornaliero di 0,5 kg di uva fino a 2-2,5 kg al giorno di uva. Se la quantità di uva ingerita è eccessiva, si possono avere perdita di appetito e acidità di stomaco.

Uva, dieta fa miracoli. DIMAGRIRE CON LA DIETA DELL'UVA - tisana calda

Durante la cura dell’uva, si consiglia di bere una tisana calda ogni sera, rilassante o depurativa. Nel corso della giornata bere acqua minerale naturale in quantità moderata.

Uva, dieta fa miracoli. DIMAGRIRE CON LA DIETA DELL'UVA - consiglie dei dietisti

E’ possibile integrare il consumo dell’uva con pane integrale, yogurt bianco, crackers o fette biscottate. Solitamente i dietisti consigliano di consumare la prima metà della porzione giornaliera stabilita di uva al mattino a digiuno, la seconda metà tra mezzogiorno e tardo pomeriggio. Durante la dieta si consiglia inoltre di bere una tisana calda ogni sera, rilassante o depurativa. Nel corso della giornata si raccomanda di bere acqua minerale naturale in quantità moderata.

Uva, dieta fa miracoli. DIMAGRIRE CON LA DIETA DELL'UVA - dieta depurativa

La dieta dell’uva risulta depurativa perché, a parte l’acqua, i restanti zuccheri, fibre, vitamine complesso e sali minerali (potassio, magnesio, ferro e iodio), vanno a liberare l’organismo dalle tossine idratando in profondità i tessuti. L’apporto calorico di contro è minimo: 60 calorie per 100 grammi. La cura può essere protratta per alcuni giorni; con il controllo di un medico o di un terapeuta di fiducia può durare fino a tre settimane. È indicata per disintossicare e ringiovanire l’organismo ed è utile in caso di artrite, ritenzione dei liquidi, gotta, stitichezza e disturbi digestivi.

Uva, dieta fa miracoli. DIMAGRIRE CON LA DIETA DELL'UVA - i benefici per la salute

L'uva porta numerosi benefici per la salute: tratta la costipazione, l’indigestione, la stanchezza, i disturbi renali, la degenerazione maculare e la prevenzione della cataratta.

Uva, dieta fa miracoli. DIMAGRIRE CON LA DIETA DELL'UVA - vitamine, folati, minerali

L’uva è ricca di vitamine A, C, B6 e folati oltre a minerali essenziali come potassio, calcio, ferro, fosforo, magnesio e selenio. Nell'uva sono presenti i flavonoidi, che sono antiossidanti molto potenti: possono ridurre i danni causati dai radicali liberi e rallentare l’invecchiamento cellulare.

Uva, dieta fa miracoli. DIMAGRIRE CON LA DIETA DELL'UVA - i benefici per il cuore

Benefici per il cuore: L’uva è ricca, ricchissima di flavonoidi, dei componenti essenziali per la fisiologia delle piante e che hanno diverse proprietà sul nostro sistema cardiovascolare. I flavonoidi, sono gli antiossidanti naturali per eccellenza, quindi sanno inibire la formazione dei radicali liberi dell’ossigeno (ROS) e dell’ossidazione del colesterolo cattivo-LDL che costituiscono tra le principali cause dell’arteriosclerosi.

Uva, dieta fa miracoli. DIMAGRIRE CON LA DIETA DELL'UVA - i benefici per la pelle

Benefici per la pelle: Antiossidanti significa anche maggior elasticità e bellezza per la pelle, per uno straordinario effetto antirughe. Lo sapevano bene gli Antichi Romani che a fine estate si dilettavano nell’ampeloterapia, cioè la cura dell’uva per depurare tutto l’organismo.

Uva, dieta fa miracoli. DIMAGRIRE CON LA DIETA DELL'UVA - le ossa più forti

Ossa più forti: Nell’uva si ritrovano anche ottime quantità di minerali, tra questi spicca il boro. Il boro agevola l’assorbimento del calcio nelle ossa e aiuta a prevenire l’osteoporosi. Questo minerale è capace anche di ricavare tutta l’energia dagli zuccheri che servirà a mantenere efficiente la funzionalità cerebrale e mnemonica.