Valentina Dallari/ Uomini e Donne, "soffro di disturbi alimentari"

Valentina Dallari, l'ex tronista di Uomini e Donne: “Soffro di disturbi alimentari, andrò in una struttura specializzata dove si prenderanno cura di me".

Valentina Dallari si è confessata in una intervista a Fanpage. "Sono sincera - dice l'ex tronista di Uomini e Donne - non so ancora come io mi possa considerare. Sono in terapia psicologica da diverso tempo e mi sto godendo gli ultimi giorni insieme alla mia famiglia prima di entrare in una struttura specializzata dove si prenderanno cura di me. Sì, soffro di disturbi alimentari. E sto cercando di risolverli attraverso una cura che la mia famiglia e il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto. Mi vogliono bene e vogliono vedermi felice. Mi prenderò un po’ di tempo per me e proverò a risolvere i miei problemi". Che effetto ti fa quando al tuo nome viene abbinata la parola 'anoressia'?, le viene chiesto. E Valentina Dallari risponde: "Non saprei, è sempre una sensazione strana. Con il tempo ho capito che c’è molta ignoranza riguardo questa malattia. Vedo molte persone che credono che sia solo un discorso estetico, e ti additano come 'anoressica di merda' quando in realtà non si sta né rubando una macchina né prendendo in giro le persone. Le persone che soffrono di questo disturbo hanno un disagio totalmente personale e molto profondo, che, alla lunga, va ben oltre il discorso estetico. È un auto punirsi e basta, senza mai coinvolgere gli altri".

"Non è giusto che io debba essere sempre perfetta. Non è giusto che io non possa fare nulla che non sia ordinario perché non rispecchia ciò che vogliono gli altri.

Non è giusto che io debba sempre comportarmi bene verso il prossimo mentre gli altri non lo fanno. Non è giusto che io sia un esempio, perché ho solo 24 anni. Non è giusto che io debba sempre adeguarmi a ciò che non mi appartiene. Non è giusto che io venga continuamente giudicata sulla base di stupide voci di corridoio. Non è giusto che le persone a cui voglio bene siano a sua volta giudicate sulla base del nulla più assoluto.

Non è giusto che io non possa avere un momento di debolezza. Non è giusto che io non possa essere semplicemente umana. Non è giusto che io non possa avere “sentimenti”. Non è giusto che mi vengano attribuite parole che non ho mai detto o comportamenti che non ho mai avuto. Non è giusto che, se dovessi cadere, io sia giudicata come “mostro” o “schifosa” o come “un cattivo esempio”. Non è giusto che io non possa avere i miei problemi personali. Non è giusto che io non possa essere in un momento difficile. Non è giusto che io non possa sbagliare e non è giusto che tutto questo “non puoi” sia definito come “il prezzo per quello che hai”. Chiedo un po’ di rispetto, soprattutto in questo momento che , purtroppo, è molto delicato.

un bacio, v"

I fans di Valentina Dallari sono tutti con lei e la sostengono. “Vai a riprenderti il sorriso. Noi ti aspettiamo”, “Grande Vale, con la buona volontà e coraggio le cose si risolvono”, “Lasciali parlare... Lasciali fare e pensa alla tua felicità”, “sei una guerriera e non sarà certo questa piccola battaglia e fermarti perché tu forte e coraggiosa come sei vincerai la guerra! Spacca tutto! ti voglio tanto bene!”, le hanno scritto all'ex tronista di Uomini e Donne sui social network