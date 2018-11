Victoria’s Secret: Elsa Hosk indossa il reggiseno da 1 milione di dollari

Elsa Hosk sfilerà il 2018 Dream Angels Fantasy Bra, ossia il reggiseno più prezioso che andrà in passerella nella sfilata Victoria’s Secret.

Elsa Hosk avrà addosso Un gioiello da 1 milione di dollari, decorato da oltre 2100 diamanti Swarovski (più un topazio cesellato in argento. pezzo centrale da 71 carati costato 930 ore di lavorazione). Il Fantasy Bra di Victoria’s Secret è il più prezioso reggiseno presente nella collezione. La sfilata Victoria’s Secret 2018 si terrà a New York, nell'Hotel Plaza, dove il brand iniziò la sua avventura 23 anni fa.

Victoria’s Secret, Elsa Hosk indossa il Fantasy Bra. Tutto partì con Claudia Schiffer e il Million Dollar Miracle Bra

Elsa Hosk è una modella svedese che sfila per Victoria’s Secret dal 2015: l'onore del Dream Angels Fantasy Bra arriva dopo che lo scorso anno era stata scelto per indossare lo Swarovski Outfit, un completo rosso dalle lunghe maniche con tanto ali (del peso di 6 kg) su cui erano incastonati 275.000 cristalli Swarovski. Il reggiseno più prezioso del 2017 invece fu portato da Jasmine Tookes. Il Fantasy Bra 2018 vale quanto il primo della storia, che venne indossato da Claudia Schiffer nel 1996: il Million Dollar Miracle Bra disegnato da 4 gioiellieri newyorchesi. Restando in tema di reggiseni preziosi, indimenticabile il Red Hot Fantasy Bra indossato da Gisele Bundchen nel 2000 che valeva 15 milioni di dollari. Senza dimenticare che il Heavenly Star Fantasy Bra (portato da Heidi Klum nel 2001) disegnato da Mouawad, valeva 12.500.000 dollari, anche se poteva essere ordinato con zaffiri e diamante per altri 750.000 dollari.

Victoria’s Secret, Elsa Hosk e il Fantasy Bra 'economico'

Dal 29 novembre 2018, una versione più 'popolare' ed economica del Victoria’s Secret Dream Angels Fantasy Bra sarà disponibile nelle boutique Victoria’s Secret e su victoriassecret.com: costo 250 dollari. La sflata di Victoria’s Secret avrà molte special guest star tra palco e backstage. In primis le sorelle Gigi Hadid e Bella Hadid, Kendall Jenner e Adriana Lima.