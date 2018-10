Vitamina B12: ecco il sintomo fastidioso legato alla carenza di vitamina B12

Vitamina B12 bassa? Tra i sintomi che indicano la carenza di vitamina B12 ce n’è uno che spesso non viene preso in considerazione, ecco qual è

VITAMINA B12, SINTOMI

I sintomi di carenza di vitamina B12 comprendono sentirsi stanchi, un declino nelle capacità mentali e avere una lingua dolorante. Ma potresti anche essere a rischio carenza vitamina B12 se hai questo sintomo "fastidioso" che andremo a svelarti.

VITAMINA B12: A COSA SERVE

La vitamina B12 è necessaria all'organismo per produrre globuli rossi. La vitamina B12 ha anche la funzione di mantenere il sistema nervoso sano e aiuta a produrre il DNA.

CARENZA DI VITAMINA B12: QUEL SINTOMO FASTIDIOSO CHE NON DOVRESTI MAI IGNORARE

I sintomi di carenza di vitamina B12 comprendono mal di testa, affaticamento e perdita di appetito. Ma potresti anche essere a rischio di carenza di vitamina B12 hai questo sintomo "fastidioso".

Avere una contrazione agli occhi potrebbe essere un segnale di avvertimento precoce di una carenza di vitamina B12. La contrazione è di solito in un solo occhio, invece di essere in entrambi. Anche se è un segnale indolore e un sintomo abbastanza fastidioso che potrebbe indicare la mancanza di vitamina B12

La deficienza di B12 a volte non viene diagnosticata fino a quando i sintomi non diventano moderati o severi. I sintomi si verificano spesso così lentamente che un individuo con carenza di B12 può abituarsi a loro e non lamentarsi fino a quando i sintomi non diventano gravi.

La contrazione dell’occhio può verificarsi sulla palpebra o appena sotto l'occhio. Questo di solito non è doloroso, solo fastidioso.

CARENZA DI VITAMINA B12: I SINTOMI SOTTOVALUTATI

Si potrebbe anche essere a rischio di una carenza di vitamina B12 se si ha la sensazione di essere punti da spilli e aghi. Gli spilli e gli aghi sono una sensazione di pizzicore o formicolio nei piedi. Il formicolio può sentirsi più forte quando ci si alza o si cammina.

Altri sintomi di avvertimento includono un ingiallimento della pelle o modifiche alla mobilità.

VITAMINA B12: DOVE SI TROVA

Se sei preoccupato di essere a rischio di una carenza di vitamina B12, puoi integrare la vitamina mangiando più carne bovina, fegato, uova, latticini o salmone.

Parla con un medico di famiglia se sei preoccupato che potresti avere una carenza di vitamina B12. La maggior parte dei casi può essere facilmente trattata con integratori di vitamina B12 o cambi di dieta. La diagnosi precoce della condizione è cruciale, in quanto, sebbene in rare occasioni, la carenza di vitamina B12 può portare a condizioni cardiache e infertilità temporanea.