WANDA NARA SENZA VELI NEL LETTO: FOTO ARTISTICA. Le foto delle Vip

WANDA NARA NUDA NEL LETTO: SCATTO DI CLASSE!

"Nuit", la buona notte di Wanda Nara ai suoi follower è caldissima: la moglie dI Mauro Icardi pubblica su Instagram una foto nuda nel letto e sono circa 150mila like di approvazione in meno di 24 ore. L'immagine è stata suddivisa in tre diversi post occupando così un'intera riga del suo streaming fotografico, una scelta stilistica molto apprezzata dai fans di Wanda Nara.

CHIARA FERRAGNI, SELFIE IN REGGISENO E RISPOSTA DA APPLAUSI

Selfie davanti allo specchio per Chiara Ferragni. La regina delle influencer posa in lingerie per pubblicizzare, su Instagram, i leggings che portano il suo nome. Una follower della moglie di Fedez ha commentato con una domanda la foto: «Ma perché stringe le tette per far vedere che le hai più grandi, quando invece poi non hai nulla?». Chiara Ferragni risponde con grande autorironia: "Sono tattiche di chi porta una seconda 😘". Applausi.

Chiara Ferragni ha poi pubblicato uno screenshot su Instagram Stories, scherzando sul tema: «Solo chi non ha le tettone può capire...».

CHIARA FERRAGNI (INSTAGRAM STORIES)



WANDA NARA VERSIONE CATWOMAN! LADY ICARDI SPETTACOLARE CON LA TUTINA NERA

Halloween è ormai agli archivi, ma una delle immagini più calde e spettacolari resta sicuramente ben impressa nella mente dei follower di Wanda Nara: Lady Icardi ha postato su Instagram alcuni selfie memorabili in versione Catwoman. "Trucco o scherzetto? Dolci non ne ho”, ha scritto la moglie dell'attaccante argentino (in prestito dall'Inter al Psg) a corredo di una delle foto che vede ritratta Wanda Nara in l'abito nero, attillato e con intrigante scollatura all'altezza del suo seno.

ALENA SEREDOVA IN INTIMO, FAN IN ESTASI: "SEI ILLEGALE"

'Lazy morning', Alena Seredova posta una foto in bianco e nero con addosso un reggiseno in pizzo nel corso di una 'mattinata pigra' che di sicuro ha svegliato tutti i suoi fans. La modella e showgirl fa il pieno di like e di (centinaia) commenti che approvano la scelta del selfie. “Sensuale ma mai volgare ... di una eleganza rara”, scrive una follower dela Seredova. “Ho prenotato il cardiologo... Sei illegale”, scherza un altro fan. “Ho prenotato il cardiologo... Sei illegale”, le dice un utente di Instagram.

EMILY RATAJKOWSKY SENZA VELI SUL DIVANO. RATAJKOWSKY FOTO VIRALE

Emily Ratajkowski nuda, senza addosso davvero nulla. La supermodella americana (di origine irlandese, tedesca e polacca) ha fatto un regalo molto gradito ai suoi follower con uno scatto senza veli davvero bello (e che rispetta in pieno la policy sui nudi femminili adottata da Instagram). Emily Ratajkowski ha chiesto al marito Sebastian Bear-McClard (si sono sposati a febbraio) di farle una foto nel loro salotto senza nemmeno indossare la lingerie. "Mornings at home" ("Mattine a casa") ha scritto la 28enne modella e attrice a corredo di una foto che ha guadagnato oltre 1,7 milioni di like in un giorno.

TAYLOR MEGA "NUDA CONTRO LA VIOLENZA". IL CALENDARIO TAYLOR MEGA

Taylor Mega ha parlato del calendario di For Men Magazine in cui poserà nuda. "Ho deciso di mettermi a nudo per il calendario FOR MEN Magazine 2020 per devolvere tutto il mio cachet all’associazione “Wall of Dolls” che lotta da anni contro la violenza sulle donne. Smettiamola di vedere la nudità come fosse un tabú, invece di considerarla qualcosa di naturale. Le donne hanno lottato per anni per essere libere e nessuno può ostacolare la nostra libertà conquistata. Dal 4 Novembre in tutte le edicole d’Italia 💥

TAYLOR MEGA CALENDARIO BOLLENTE E DONA TUTTO IN BENEFICENZA

Taylor Mega sarà protagonista del calendario 2020 di For Men Magazine in edicola a novembre in allegato del magazine. L'influencer, protagonista del Grande Fratello 2019 quest'anno, regalerà certamente 12 mesi e 13 scatti (copertina e 12 mesi) indimenticabili ai suoi fans. Le foto del calendario di Taylor Mega sono state realizzate dal fotografo Dario Plozzer che ha voluto ricreare atmosfere dal sapore anni 80. Taylor Mega ha voluto devolvere il suo compenso all'associazione Wall of Dolls, che si occupa da anni di proteggere le donne dalla violenza di genere. "È proprio il caso di dire che quest'anno abbiamo realizzato un Mega Maxi Calendario - afferma il direttore di For Men Magazine, Andrea Biavardi -. La protagonista dei 12 mesi più bollenti dell'editoria italiana è infatti una delle più belle e prorompenti protagoniste dello star system. È un’influencer di primissimo piano e manager di se stessa".

TAYLOR MEGA (FOR MEN MAGAZINE)



ELISABETTA CANALIS IN BIKINI: OTTOBRE CALDISSIMO IN CALIFORNIA

"October in California", scrive Elisabetta Canalis in un post su Instagram. A Los Angeles il termometro segna 28 gradi, sembra quasi estate e la bella showgirl ne approfitta per prendere un po' di sole. E postare la sua foto in bikini. Per la felicità dei suoi milioni e milioni di fans. La forma fisica dell'ex velina è sempre al top. D'altra parte si tiene in allenamento e di recente ha pubblicato anche un video in cui mostra di essere molto abile con le arti marziali: eccola alla prese con una sessione di Muay-Tai, un'arte marziale disciplina in cui la Canalis pare cavarsela molto bene dando del filo da torcere al suo personal trainer...

SHARON STONE sensualissima a 61 anni: "Il mio corpo mi piace di più adesso"

Sharon Stone posa per la copertina di "Allure" e si racconta. "Il mio corpo mi piace molto di più adesso...", spiega la diva 61enne. "Quando ero più giovane, tutti mi dicevano cosa non andava nel mio corpo. Mentre giravo Basic Instinct avevano assunto un truccatore, mi riempiva di trucco che io poi mi toglievo subito...", svela la star di Hollywood. Il film con Michael Douglas la rese un'icona del cinema: "Basic Insinct è stato considerato molto osé quando uscì, in quanto pieno di cocaina, nudità e sesso. Penso che sia stato fatto in un momento storico perfetto perché ha catturato tutte le nostre paure e i dubbi di allora... era il tempo in cui il potere delle donne stava cambiando. Dubito che oggi potrebbe avere quel sensazionalismo che aveva in quel momento...". Sharon Stone spiega: "Quando ho iniziato la mia carriera, c'erano solo due modi in cui potevamo sederci: incrociare le caviglie o tenere le caviglie sotto la sedia...".

GIULIA DE LELLIS TOPLESS CAPOLAVORO! LO SCATTO D'AUTORE SENZA REGGISENO DI GIULIA DE LELLIS

“I have two moods: nothing matters, and everything matters too much“ (“Ho due stati d'animo: niente conta e tutto conta troppo“), scrive Giulia de Lellis a corredo di una foto artistica che mostra la influencer senza reggiseno e in topless (con la mano a coprire i seni). Aggiungendo un ringraziamento al fotografo autore di questo bello scatto (Thanks @davidbellemere for your art) David Bellemere (che tra i tanti lavori ha collaborato anche con Victoria’s Secret). Per Giulia de Lellis è un momento molto bello: la storia d'amore con il pilota MotoGp Andrea Iannone procede a gonfie vele e il suo libro (‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’) è andato benissimo nella classifica delle vendite.

BELEN IN LINGERIE, CHE SCATTI!

Belen Rodriguez ha postato uno scatto molto raffinato da uno shooting uno scatto su Instagram che la vede sul pavimento, occhi chiusi, con alcuni busti di statue attorno, mentre posa in lingerie bianca Jadea, di cui è testimonial, per l’autunno inverno 2019/20. Un post che arriva dopo quelli dello stesso brand di intimo che aveva mostrato alcuni pezzi della collezione indossati dalla Rodriguez.

CECILIA RODRIGUEZ FUORI DI SENO DAVANTI AI PAPARAZZI

EVA HENGER 'GUARDA AVANTI' SU INSTAGRAM. E IL LATO B E' PERFETTO

"Guardare sempre avanti mai dietro, a testa alta. #newlife #enjoying #lifeissobeautiful #photooftheday #instasun #instadaily #😍", scrive Eva Henger su Instagram. Un post scritto a corredo di una bella foto che la vede posare di spalle con un costume intero. E il suo lato B è semplicemente perfetto.

Ashley Graham nuda incinta: orgoglio e bellezza della maternità

Ashley Graham pubblica una storia molto bella e moldo dolce su Instagram in cui appare completamente nuda e senza filtri fotografici. Il suo corpo è in attesa del primo figlio dal marito Justin Ervin. La 32enne modella plus size sta condividendo molti momenti della sua gravidanza, annunciata lo scorso agosto e lo fa mostrandosi al naturale. Zero filtri, zero ritocchi. Nei giorni scorsi Ashley Graham ha fatto anche un video. «Sempre più grande, sto cercando di accettare il mio nuovo corpo ogni giorno. È un viaggio e sono grata di avere una community così solidale», aveva scritto rivolgendosi ai numerosissimi fan (é amatissima: 9 milioni di follower) che la supportano.

JENNIFER LOPEZ (QUASI) NUDA SU INSTAGRAM LANCIA 'BAILA CONMIGO

Jennifer Lopez è tornata: la cantante americana posta una foto nuda su Instagram. O meglio: vestita solo di rete a maglie larghe. Uno scatto realizzato in occasione del lancio del suo nuovo singolo “Baila conmigo” (prodotto da Servando Primera, David Sánchez, Victor Cárdenas y Luis Barrera). Jennifer Lopez nel corso dell'estate ha celebrato i suoi 50 anni portando in scena i concerti dell tour "It’s My Party". J-LO chiude il 2019 con questo singolo, ma già pensa al 2020: il 2 febbraio lei e Shakira saranno le due star dell’halftime show del Super Bowl 2020.

ELENA MORALI NUDA: "QUANTO SCANDALO PER UN CORPO"

Elena Morali posa nuda per uno shooting e pubblica una foto su Instagram. Scatto raffinato, in bianco e nero per l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi. La showgirl è nuda, capelli lunghi sciolti e copre il suo seno con la mano. "Nudità. 🥀 Quanto scandalo per un corpo nudo quando tutti noi nasciamo nudi e finiamo nudi", il commento al post di Elena Morali.

GWYNETH PALTROW TOPLESS CONTRO LE MOLESTIE

Gwyneth Paltrow posa sulla copertina di Elle senza camicia. Mani sul seno per l'attrice protagonista, come riporta il Sun, sulla rivista femminile che ha dedicato il numero in uscita il 22 ottobre - dal titolo “Women in Hollywood” - a una serie di modelli di riferimento nel mondo dello spettacolo statunitense. Gwyneth Paltrow si mostra con pantaloni e bretelle, in topless. Elle sarà disponibile con una serie di variant cover, che punta su donne di Hollywood simbolo nella musica, nei film e nella tv. Donne forti al comando che hanno avviato il movimento #MeToo contro lo scandalo delle molestie sessuali nello showbiz. Con Gwyneth Paltrow ci sono Nicole Kidman, Natalie Portman, Dolly Parton, Scarlett Johansson e Zendaya.

RIHANNA, INTIMO TRASPARENTE E IL LATO B...

Rihanna scalda il web con uno scatto su Instagram in cui la si vede di spalle, con addosso solo un completino intimo in pizzo trasparente. E il suo splendido lato B in bella evidenza... Una foto che ha raccolto quasi 5 milioni di like in poche ore. La pop star tra l'altro in queste ore ha annunciato la sua prima biografia fotografica: si chiamerà 'Rihanna', conterrà più di 1000 fotografie (tra cui molti scatti inediti) che documentano la sua vita. “Dall’infanzia nelle Barbados ai tour mondiali, fino ai momenti iconici e a quelli privati con famiglia e amici, il libro mostra fotografie intime della vita di una musicista, performer, designer e imprenditrice”, viene spiegato della casa editrice che pubblicherà il volume, Phaidon. “Sono felice di condividere questa collezione di immagini”, ha detto Rihanna. “Sono molto grata a tutti fotografi e gli artisti che hanno contribuito. Lavoriamo al libro da 5 anni e sono felice di poterlo finalmente mostrare a tutti”.

VALENTINA VIGNALI NUDA NELLA VASCA

“In caso di dubbi, indossa un rossetto rosso”, scrive Valentina Vignali su Instagram pubblicando due foto che la vedono nella vasca di bagno. Indubbiamente bello il rossetto rosso, ma i fans della cestista romagnola ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 (nonchè autrice del libro Forti come Noi edito Sperling & Kupfer), sicuramente saranno prima di tutto rimasti incantati della sensualità di Valentina.

SABRINA SALERNO SPETTACOLARE! FOTO SENZA REGGISENO SOTTO LA CAMICIA BIANCA...

"Questi stivali sono fatti per camminare". Parola di Sabrina Salerno che pubblica una foto che mette in evidenza sì gli stivali argentati, ma ancor più il suo fisico assolutamente perfetto. Camicia bianca trasparente, niente reggiseno sotto, slip neri: uno scatto davvero super. La cantante (famosi brani come “Siamo donne” e “Boys boys boys” ) è in uno stato di forma che definire straordinario è persino poco. Nei giorni scorsi, Sabrina Salerno aveva postato una foto che la vedeva in lingerie di pizzo nero tra le rocce: "A volte devo contenere la mia energia e il mio entusiasmo,ma sono questi i momenti nei quali mi sento così intensamente viva ... #ladolcevita", il suo commento sopra la foto.

MARICA PELLEGRINELLI SUPER, L'EX MOGLIE DI EROS RAMAZZOTTI SENZA REGGISENO

Marica Pellegrinelli si prende una ideale standing ovation dai suoi fans. La ex moglie di Eros Ramazzotti (da cui ha avuto due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio) ha pubblicato su Instagram alcune foto senza maglietta e reggiseno (lato A coperto dalle braccia). Pantaloni in vernice nera e berretto verde militare, Marica si fa fotografare con poco trucco e incanta tutti con lo sguardo e una bellezza molto naturale che buca l'obiettivo. Per la Pellegrinelli è un momento molto positivo: dal punto di vista sentimentale è legata all'imprenditore Charley Vezza, sul piano lavorativo secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, sta per debuttare al cinema in un film che arriverà sul grande schermo a Natale 2019.

MILEY CYRUS, LATO B INFIAMMA IL WEB. E DICE ADDIO A...

«Gli addii non sono mai facili ma sono pronta», Miley Cyrus guarda al futuro e posta uno scatto di spalle che mette in evidenza il suo lato B. La pop star sembra che abbia chiuso la sua storia d'amore. «Non vede l'ora di fare la single», ha raccontato a People una fonte vicina a Miley Cyrus, «ha lasciato Liam (Hemsworth, ndr) per concentrarsi su sé stessa, la relazione con Kaitlynn (Carter) è stata una piacevole sorpresa ma non poteva rischiare di passare da una lunga relazione all'altra. E lei aveva la sensazione che sarebbe stato così». La cantate e attrice è in vacanza nell’Antelope Canyon in Arizona.

AMBER HEARD: TOPLESS SOCIAL SEGNALATO: ECCO PERCHE'

Amber Heard nelle scorse settimana ha pubblicato su Instagram una foto di classe: maglietta e topless in bianco e nero (vedi sotto). Uno scatto raffinato ad opera del fotografo Matt Welch che fa parte d photoshoot realizzato dall'ex moglie di Johnny Deep in collaborazione con il marchio Saint Laurent e la rivista Interview Magazine. La foto è stata molto apprezzata dai follower di Amber Heard (oltre 750.000 like in poco tempo) ma un noto marchio di intimo, che si era scontrato più volte con la policy molto restrittiva legata ai nudi sui social network, aveva inviato i seguaci a segnalare lo scatto della star di Aquaman, per farlo rimuovere.

IVANKA TRUMP SENZA REGGISENO ALL'ONU?

Giallo all'Onu. Nessuna spy story in questo caso. Ivanka Trump ha scelto un look che ha fatto decisamente discutere in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La figlia del presidente degli Stati Uniti ha mostrato una camicia avion con gonna Prada (con decorazioni floreali tridimensionali da 1500 euro) e tacchi in vernice nera. Molto elegante. Ma ciò che ha scatenato la curiosità del mondo era il suo reggiseno. C'era o non c'era? La camicia infatti ha evidenziato in maniera molto forte i capezzoli. Ivanka Trump ha dimenticato di indossare dunque il reggiseno o ha sottovalutato il tessuto della biancheria intima?

WANDA NARA NUDA, FOTO E VIDEO SUPER DI LADY ICARDI

"Buenas noches" scrive Wanda Nara ai suoi follower (5,6 milioni). Ed è una noche caliente, perchè lo scatto che pubblica la vede completamente nuda, lato B scoperto, lady Icardi si mostra di spalle e vestita solo di un turbante in testa. Poco prima la soubrette argentina (anche quest'anno protagonista a Tiki Taka) aveva pubblicato un'altra foto: in quell'occasione Wanda Nara è sdraiata sul letto con il seno nudo che si intravede. La compagna di Mauro Icardi - che nelle scorse ore ha anche ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia - è sempre più regina dei social.

Raffaella Fico, tacchi a spillo e lato B da urlo in cucina

“Il tempo dedicato al piacere non è mai perduto; il solo tempo perso è quello che si consuma nella noia (Giacomo Casanova)". Bella la citazione di Raffaella Fico nel suo post su Instagram. Ma ancora più bella la foto artistica e in bianco e nero che lascia letteralmente senza fiato i suoi follower. La soubrette è in cucina: tacchi a spillo e un paio di slip neri che mettono inj evidenza un lato B da urlo.

DEMI MOORE NUDA A 56 ANNI: SCATTO MOZZAFIATO! POI LE RIVELAZIONI CHOC

Demi Moore è protagonista della copertina di Harper's Bazaar. La 56enne attrice americana ha posato senza veli, mostrando una bellezza che va oltre il tempo. Uno scatto che arriva 28 anni dopo la sua prima copertina nuda, quella famosissima e iconica in cui mostrava il pancione. Dopo mesi di silenzio Demi Moore torna sotto la luce dei riflettori e lo fa per promuovere il suo libro autobiografico "Inside Out" in uscita il 24 settembre in cui ci sono rivelazioni choc sulla sua vita. L'attrice ha raccontato di essere stata stuprata a 15 anni e a 42 ha subito un aborto (all'epoca del matrimonio con Ashton Kutcher). "Inside Out è una storia di sopravvivenza, successo e resa, oltre che di resilienza", ha spiegato. Un'infanzia difficile, i tentati suicidi della madre Ginny: "Quando ero ancora bambina ho dovuto estrarre le pillole dalla bocca di mia madre con le mie piccole dita, prima che le ingoiasse, mentre mio padre la teneva aperta e mi diceva come fare... Qualcosa di molto importante stava succedendo. la mia infanzia era finita".

KYLIE JENNER NUDA SU PLAYBOY

Kylie Jenner annuncia che sarà protagonista su "Playboy" e posta su Instagram una foto che anticipa il servizio per il celebre magazine Usa. La beauty influencer è completamente nuda a parte un cappello da cowboy in testa, mentre abbraccia il rapper Travis Scott, suo compagno dal 2007 con cui ha avuto una figlia, la piccola Stormi.

ELEONORA PEDRON TOPLESS AL MARE

Estate d'amore per la nuova coppia Eleonora Pedron e Fabio Troiano. I due sono stati fotografati al largo di Pantelleria dal settimanale Diva e Donna: baci, coccole e momenti dolci. L'ex miss Italia viene poi paparazzata mentre si leva il reggiseno: un topless super quello della Pedron. La showgirl (che aveva concluso a marzo la sua storia con l'inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis) e l'attore/presentatore piemontese nei giorni scorsi sono stati protagonisti sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia dove si sono scambiati il primo bacio pubblico: un bel gesto d'amore che ha fatto la felicità dei fotografi presenti.

ELEONORA PEDRON E FABIO TROIANO (FOTO DA DIVA E DONNA)



JUSTINE MATTERA NUDA COL TACCO A SPILLO ROSA

"Quanti di noi sono entrapolati nella rete?", scrive Justine Mattera a corredo di una foto artistica in cui appare nuda, avvolta in una rete con scarpe rosa e un tacco a spillo da far venire le vertigini. Uno scatto - a cura di Ermanno Ivone - che evidenzia la grande sensualità della showgirl. Le foto di Justine Mattera su Instagram restano assolutamente tra le più belle nel mondo social dei vip: nei gorni scorsi ne aveva postata un'altra molto raffinata, in bianco e nero, sempre di Ermanno Ivone. "Sono sicura che non vi rendete conto quanto era difficile tenere questa posizione.🤪", aveva scritto la bella Justine.

JUSTINE MATTERA nuda su Instagram, il jeans scivola giù

Giorgia Palmas va in gol su Instagram!

Il campionato di calcio vive qualche giorno di sosta (per le nazionali) ma la soubrette rossonera Giorgia Palmas (volto amatissimo di Milan Tv) va in gol su Instagram. In questi ultimi giorni è stata protagonista di un paio di post che hanno messo in evidenza il suo fisico super. A partire dal lato B. Molto elegante lo scatto in bianconero di qui sotto, mentre la scorsa settimana i follower della Palmas (1,6 milioni) avevano gradito la sua foto di spalle (scattata un paio di settimane prime) mentre Giorgia scrutava l'orizzonte: "Ci sono due cose che guardo tantissimo durante l’estate... le stelle di notte ✨ e il mare di giorno", la sua frase a corredo del post.

ILARY BLASI A PONZA, LATO B PERFETTO. TOTTI, REALITY TV SU AMAZON

Si sta chiudendo l'estate e anche le vacanze di Ilary Blasi e Totti. La coppia nel corso di queste settimane è stata paparazzata a Montecarlo, Mykonos, Sabaudia, Ibiza. E infine eccoli Ponza nei giorni scorsi con le foto pubblicate dal settimanale "Chi". La showgirl e l'ex calciatore della Roma sono in formissima e si godono un po' di relax, giocano in acqua con i figli Christian, Chanel e Isabel (che hanno poi esaurito le vacanze e sono tornati a scuola). Ilary Blasi intanto si prepara ai prossimi impegni lavorativi. E così anche Francesco Totti che vede decollare la sua carriera televisiva. Secondo Chi l’ex capitano della Roma ha firmato con il canale televisivo di Amazon per partecipare come concorrente alla edizione italiana del reality “Celebrity hunted”, format inglese celebre in tutto il mondo nel quale un gruppo di vip deve sfuggire entro un certo numero di giorni a una squadra di “cacciatori” , composta da ex poliziotti esperti informatici ed ex militari delle forze speciali, che li bracca cercando di “arrestarli”. Le “prede" hanno a disposizione un kit di sopravvivenza oltre a una carta di debito caricata con pochi euro per resistere due settimane e raggiungere un punto sicuro senza farsi catturare. Per il resto possono contare solo sulla loro astuzia, le loro abilità e sull’aiuto di amici e sconosciuti. Totti si conferma così sempre più uomo Amazon, visto che la piattaforma sembra essere in pole position per acquistare i diritti anche della sitcom “Casa Totti”.

Elodie, topless in barca con Mahmood

Elodie si è concessa un po' di relax in Sardegna (prima della partecipazione alla serata finale al Festival di Castrocaro) e viene paparazzata in topless mentre sta in barca. Con lei è presente Mahmmod. I due sono amici da molto tempo con il vincitore di Sanremo 2019 che l'anno scorso ha scritto per lei il brano "Nero Bali". Non era invece presente il fidanzato della cantante, il rapper Marracash, rimasto a Milano a registrare il nuovo album...

Naike Rivelli, yoga sensuale

Naike Rivelli dà il 'good evening' ai suoi follower con una foto a testa in giù mentre è impegnata a far yoga. La figlia di Ornella Muti posta anche un video che la vede impegnata a fare esercizi. Bikini, perizoma e fisico da urlo. "Yoga helps us stay young', ossia 'Lo Yoga ci aiuta a rimanere Giovani' sottolinea Naike. Difficile darle torto!

VALENTINA VIGNALI NELLA SAVANA: LATO B SUPER. E SI PREPARA ALLA STAGIONE DEL BASKET

Valentina Vignali scalda i social con una foto ad alta gradazione di sensualità. Il suo lato B è super. Reduce dalla stagione tv che l'ha vista protagonista al Grande Fratello 2019 e da un'estate piena d'amore e romanticismo con il fidanzato - e affermato fotografo - Lorenzo Orlandi ("Mai nessuno come te", ha scritto l'influencer in un recente post su Instagram a corredo di una foto che li vedeva baciarsi nel mare della Croazia), la Vignali ora si appresta a iniziare la stagione cestistica. "È stato un anno emozionante e complicato, il ritorno in serie A2 dopo la malattia, le trasferte che non finisco mai, gli allenamenti in tutte le condizioni possibili e i talloni che funzionano a tratti. Sarò sempre grata alle mie compagne e ad Athena per questo tempo, anche se breve, insieme. ❤️ Ora si ricomincia e a brevissimo vi comunicherò dove giocherò quest’anno! 🏀", ha scritto nei giorni scorsi su Instagram.

BELEN, TOPLESS D'AUTORE IN BIANCO E NERO

Belen Rodriguez regala uno scatto d'autore ai suoi milioni e milioni di follower. La showgirl argentina posta una foto by Vincent Peters, noto fotografo di moda che ha rivoluzionato il mondo della fotografia con il suo approccio in bianco e nero. La moglie di Stefano De Martino (i due sono stati protagonisti a fine agosto a La Notte della Taranta) nella foto appare vestita con una camicia bianca completamente aperta. I seni sono coperti solo dalle sue mani. Protrait, la didascalia che accompagna il post di Belen. E subito sono piovuti like di consenso

HEIDI KLUM, SPUNTA IL PERIZOMA NERO

«Ma quanta pasta ho mangiato in Italia». Heidi Klum scherza nelle sue Instagram Stories sulle sue vacanze nel nostro Paese. La splendida top model è stata a Capri (dove ha sposato il cantante Tom Kaulitz a bordo di un lussuoso yacht) e, rientrando a casa, mostra delle foto in cui non riesce a entrare nei pantaloni. Avrà anche preso qualche chilo in più, ma il fisico di Heidi, a dire il vero, appare statuario come sempre. E poi spunta un perizoma di pizzo nero davvero sensuale...

Kinsey Wolansky prende il sole in topless. Quando le tirano la palla...

Kinsey Wolansky regala un divertente sketch ai suoi 33 milioni di follower. La modella protagonista dell'invasione di campo nel corso della finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham (episodio che le regalò una grande popolarità in tutto il mondo), posta in video sul suo profilo Instagram in cui la si vede prendere il sole in topless (ma viene inquadrata di schiena: recentemente infatti Kinsey ha sottolineato di non aver mai posato in topless e anche in questo caso ha mantenuto il proposito evitanto di far riprendere il suo spettacolare lato A senza reggiseno o costume). Ad un certo punto le finisce vicino un pallone da beach volley. Kinsey Wolansky si alza, lo restituisce e poi... ecco il video

CHIARA FERRAGNI SENZA REGGISENO DA' UNA LEZIONE AGLI HATERS

Chiara Ferragni si mostra di spalle senza reggiseno. E nella didascalia della foto scrive con grande ironia: "But you're a mother" (ma tu sei una madre), frase che fa il verso ad alcuni commenti degli haters ad alcune foto. E 1,1 milioni di like sono arrivati come fossero ideali applausi alla Ferragni nel giro di poche ore da parte del popolo social. Chapeu.

ELISABETTA GREGORACI, UNA SIRENA IN MARE

Avvistata una sirena in mare. Si tratta di Elisabetta Gregoraci, che posta uno shooting mentre nuota sott'acqua. La showgirl calabrese - reduce dall'estate in musica di Battiti Live che l’ha vista anche quest'anno in conduzione con Alan Palmieri - nei giorni scorsi ha smentito i gossip su nuove nozze con Briatore. "Flavio dice di volermi risposare? Lo fa come battuta. E' stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato", ha detto la Gregoraci a Oggi. Il rapporto con l'ex marito è comunque molto buono. "Provo molto rispetto per il papà di Nathan, e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l'armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio".

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER, SELFIE ROMANTICO!

"Come corpo ognuno è singolo, come anima mai" scrive Cecilia Rodriguez nel suo post su Instagram postando un suo selfie con Ignazio Moser. Un messaggio dolce e romantico. La foto vede il fidanzato in boxer bianchi e mostra addominali super. La sorella di Belen ha un paio di slip di pizzo e il suo fisico è come sempre al top! Cecilia e Ignazio si stanno riposando nella zona di Courmayeur, tra passeggiate e gite in bicicletta.

FRANCESCA CIPRIANI, SENO SPETTACOLARE: CHE VIDEO! E CITA NIETZSCHE

Francesca Cipriani, mani sul seno: molto bello il video postato dall'ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei Famosi. La showgirl - che in questi giorni si sta riposando in Sardegna - mostra una volta in più la sua grande sensualità: il vento che le spettina i capelli la rende ancora più bella. Ma Francesca Cipriani non si ferma il qui. Dopo il video ha pubblicato anche una foto 'filosofica' che esalta il suo lato B. “𝑳𝒂 𝒇𝒆𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂̀ 𝒏𝒐𝒏 𝒉𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒐 𝒎𝒂 𝒔𝒑𝒂𝒍𝒍𝒆: 𝒑𝒆𝒓 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒏𝒐𝒊 𝒍𝒂 𝒗𝒆𝒅𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒆 𝒏’𝒆̀ 𝒂𝒏𝒅𝒂𝒕𝒂!”(Friedrich Nietzsche)", ha scritto Francesca a corredo dell'immagine.

Heidi Klum, Taylor Mega e... TOPLESS DELL'ESTATE (E NON SOLO)

Heidi Klum in topless a 46 anni è uno spettacolo. Taylor Mega super insieme a Erica Piamonte: una foto da urlo per le due protagoniste del Grande Fratello 2019. Senza dimenticare una delle grandi regine di Instagram, Emily Ratajkowski. E non solo loro. Ecco le foto più belle delle vip in questa estate 2019.

Francesca Cipriani esplosiva su instagram: la maglietta bagnata in piscina incanta i fan

Francesca Cipriani incanta i fan con una foto in piscina. La maglietta bagnata non lascia spazio alla fantasia. La showgirl continua a postare immagini mozzafiato, che mostrano le sue forma esplosive.

GUENDALINA CANESSA NUDA IN PISCINA. LA FOTO DA APPLAUSI

BELEN RODRIGUEZ, LATO B DA URLO A FORMENTERA

Belen Rodriguez sempre più caliente e sensuale nei suoi scatti a Formentera. Dopo il botta e risposta ironico con Fedez nella foto che su Instagram la ritrae mentre viene sollevata dal compagno Stefano De Martino insieme al figlio Santiago, la showgirl posta una foto che ha destato l'ammirazione dei numerosi fans e dei milioni di followers. Un lato b da urlo in uno scatto che la vede rilassarsi mentre prende il sole. Curve sinuose e sensuali che hanno fatto subito il giro della rete causando l'inevitabile reazione degli ammiratori e degli haters.

Ignazio scrive "Meravigliosa creatura divina conplimenti", Fabio aggiunge "Sei un sogno" e ancora Davide "Ad ora rimani la donna più bella di tutte". C'è chi poi ironizza sul fortunato compagno della showgirl argentina, tra i commenti si legge "Si puo dire solo beato a Stefano che ti ha vicino" e non mancano certo le critiche, "Non è proprio il caso", "Una donna con un figlio certe foto non le fa" e ancora "Che ti tocca fare per prendere Like" e "Ma non ti vergogni?".

NAOMI CAMPBELL NUDA: CHE LATO B!

Naomi Campbell sensualissima. La Venere Nera ha postato una foto in cui è nuda, distesa a pancia sotto e con il lato B scoperto. Una imaggine bellissima, quella della 49enne top model 'vestita' solo di bandana le copre il capo e una catenella che le cinge la vita. Poche settimane fa Naomi Campbell aveva posato nuda nel deserto del Kenya per British Vogue: una foto che già aveva lasciato i suoi milioni di fans sparsi in tutto il mondo a bocca aperta. In queste ore invece Naomi ha raccontato a Paris Match di essere stata vittima di razzzismo. In un hotel del sud della Francia durante lo scorso festival di Cannes a lei e a una sua amica sarebbe stata negata la possibilità di entrare nella struttura "a causa del colore della pelle". "Ero di recente in una cittadina del sud della Francia, durante il festival di Cannes, dove io e una mia amica eravamo state invitate a un evento in un hotel che non voglio nominare. Non ci hanno fatto entrare a causa del colore della nostra pelle. Questo tipo alla porta ha detto che il locale era pieno. Ma lasciava entrare altre persone", ha detto Naomi.

HEIDI KLUM gonna strappata mostra il lato b

Heidi Klum ha regalato un siparietto molto apprezzato dai suoi fans. La top model e presentatrice - compagna del chitarrista dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz (16 anni meno di lei) - infatti ha postato un video con la gonna strappata proprio sul lato B e, con sottofondo di una musica, ha fatto balletto divertente e sensuale al tempo stesso. Heidi Klum nei prossimi mesi intanto sarà protagonista di Making the cut su Amazon Prime insieme a Chiara Ferragni.

Wanda Nara, scatti che scaldano Ibiza

Wanda Nara cala un tris di scatti da Ibiza, una più bello dell'altra. La moglie e agente di Mauro Icardi si fa fotografare coperta solo da un cappello che nasconde il seno e di spalle mostrando un lato B mozzafiato. "Senza pensieri", scrive la showgirl argentina in uno dei tre post. Per lei qualche giorno di relax al mare in attesa che inizi la nuova stagione televisiva.

Nelle scorse settimane si era parlato di Wanda Nara ancora confermatissima come ospite fissa a Tiki Taka e giudice ad Amici Vip che inizierà il prossimo autunno e dovrebbe essere condotto da Michelle Hunziker. Alcune indiscrezioni hanno raccontano di un provino della moglie di Mauro Icardi a Roma per “Fascino”, l’agenzia di Maria De Filippi.

WANDA NARA LATO B MOZZAFIATO

WANDA NARA 'SENZA PENSIERI'

WANDA NARA, IL POST SU INSTAGRAM

DILETTA LEOTTA, DANZA DEL LATO B: CHE (S)BALLO!

Diletta Leotta danza in barca. Spopola su Instagram (nella pagina di Chiamarsi Bomber) il balletto delle bellissima presentatrice di Dazn, conduttrice tv (nell'ultima stagione è stata protagonista tra le altre cose a Miss Italia e al Contadino cerca Moglie) e Radio (su 105). Un video che va fortissimo su Instagram. Diletta si muove divinamente a tempo di musica e mostra un lato B come sempre top. La Leotta si sta riposando in vista della ripresa della stagione calcistica e televisiva. In queste settimane è stata anche al centro del gossip. Dopo l'addio a Mammì si è parlato di un presunto flirt con il pugile Daniele Scardina, detto King Torello. Diletta ha sempre negato di avere una storia con l'atleta, sottolineando che vuole concentrarsi sul lavoro. E Scardina ha parlato semplicemente di "un'amicizia particolare".

Cecilia Rodriguez twerking e balli con Ignazio Moser e Andrea Damante

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Andrea Damante: eccoli in barca ad Ibiza insieme ad alcuni amici che mentre ballano e si divertono (con tanto di twerking bollente che incendia ancora più questa calda estate 2019). Condividendo questo momento di relax con i loro milioni di follower. E mentre i ragazzi, ad un certo punto, si buttano in acqua, Cecilia Rodriguez non si ferma, prende la luce dei 'riflettori' su di sé da grande diva e continua a ballare. Ecco qua sotto il video postato da Andrea Damante (per la felicità dei 2,2 milioni di follower che lo seguono).

Heidi Klum, lato B da sogno e tintarella

Heidi Klum si riposa al sole in attesa del nuovo show televisivo (Making the cut su Amazon Prime) in cui sarà conduttrice (assieme a Tim Gunn, con Chiara Ferragni giudice). La 46enne top model posta una foto su Instagram in cui mostra un lato B da applausi. "Working on tan and wedding/to dolist", scrive. Ossia: "Al lavoro per abbronzarmi e per preparare le nozze..". Già perchè Heidi Klum sta pensando alle nozze con il chitarrista dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz nelle prossime settimane a Capri. Sarebbe un matrimonio bis e pubblico, visto che stando ai gossip pare che i due si siano già promessi amore eterno in gran segreto il 22 febbraio a Beverly Hills.

FRANCESCA CIPRIANI NUDA IN MARE (cita Leopardi)

Francesca Cipriani riesce sempre a stupire. Dopo il topless filosofico citando Umberto Galimberti, questa volta l'ex concorrente di Grande fratello e Isola dei Famosi posta su Instagram una foto in mare. Nuda di spalle tra le onde. In evidenza un lato B che nulla ha da invidiare al suo celebre Lato A. Un altro scatto doc, molto bello e apprezzatissimo dai suoi fans (1,1 milioni i follower). Questa volta la Cipriani cita un verso de L'Infinito di Giacomo Leopardi: "Il naufragar m'è dolce in questo mare"

LAETITIA CASTA NUDA IN COPERTINA: BELLISSIMA!

Lascia senza fiato la copertina di Elle France con Laetita Casta che posa nuda (negli scatti di Blair Getz Mezibov). La 41enne modella e attrice francese trasmette femminilità e bellezza nella foto che la vede senza vestiti accovacciata su una roccia, con quegli occhi azzurri che sanno ipnotizzare e i capelli appena bagnati che danno un ulteriore tocco di sensualità. Fisico staturio quello che mostra la Casta, che fece innamorare milioni di italiani quando calcò il palcoscenico del Festival di Sanremo nel 1999. Sono passati 20 anni, ma sembra ieri: soprattutto ammirando le foto recenti di Laetitia.

MARA CARFAGNA BELLISSIMA IN BIKINI

Mara Carfagna si gode qualche ora di meritato riposo all'Argentario tra tuffi e bagni in mare con il compagno Alessandro Ruben. Ospite sullo yacht di alcuni amici, la vicepresidente della Camera dei deputati (ex ministro del governo Berlusconi, da poco nominata coordinatrice di Forza Italia) è stata fotografata, in bikini nero, dal settimanale "Gente" e mostra un fisico invidiabile. Forme perfette e un lato B super: prova costume superata a pieni voti!

ELISA ISOARDI TOPLESS. Sulla fine della storia con Salvini dice che...

“E' un momento buono, di serenità, di stabilità. Mi sento libera di fare ciò che voglio...”. Elisa Isoardi si racconta in un'intervista al settimanale Gente e posa per la copertina con il seno nudo tra le mani. La conduttrice della Rai è sensualissima. E racconta: “Ho ripreso in mano la mia vita dopo un periodo personale non semplice, di scelte e cambiamenti”. “Ne sono uscita. Da sola – sottolinea Elisa Isoardi - Mi sono riscoperta coraggiosa e con una forza che non immaginavo di avere. Oggi sono fiera e forse traspare”. La Isoardi parla del suo amore finito per Matteo Salvini. “La solitudine all'interno della coppia mi ha portato a chiudere. Mi sono fatta molte domande, ho cercato di capire se e dove avessi sbagliato. Prendere decisioni, seppur complesse e sofferte, porta a una crescita e io oggi se mi guardo allo specchio mi vedo più donna, più saggia”.

Belen, che caldo: meno male che c'è il ghiacciolo! Belen e Stefano De Martino, estate romantica a Ibiza

Belen Rodriguez prosegue le sue vacanze a Ibiza con Stefano De Martino. Una estate dolce e romantica tra i due che vengono fotografati da Chi mentre si abbracciano e baciano teneramente in mare. La coppia - come spiega il magazine di Mondadori - ha scelto l'Isola delle Baleari come 'buen retiro per questa estate'. Belen e De Martino 'andranno avanti e indietro secondo gli impegni di lavoro. Lei sta lavorando per 'Tu sì che vales', lui a settembre sostituirà Amadeus in 'Stasera tutto è possibile'. E insieme condurranno il Festival di Castrocaro". Intanto Belen ha postato sulla sua pagina Instagram una foto mentre si gusta un ghiacchiolo a forma di anguria nel caldo di Ibiza - commentando con un 𝐹𝑅𝐸𝒮𝐻 l'immagine - e in poco più di dodici ore ha guadagnato oltre 420 mila like.

BELEN E STEFANO DE MARTINO (foto Chi)



Cecilia Rodriguez, dolce dedica a Ignazio Moser

Valentino Rossi, topless della fidanzata Francesca

Valentino Rossi si gode qualche giorno di vacanza, approfittando della pausa nella stagione della Motogp (si riparte con il Gp di Brno il 4 agosto), insieme alla fidanzata Francesca Sofia Novello con cui ormai la storia d'amore va avanti da oltre un anno. “Ti amo” ha scritto lei sui social a corredo della foto di un bacio. I due sono stati paparazzati da Chi al largo delle Baleari (davanti alle coste di Formentera). il magazine diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato anche uno splendido topless di Francesca Sofia Novello...

TAYLOR MEGA, topless e perizoma nero

Taylor Mega - dopo essere atterrata dal volo che l'ha portata a Napoli - ha postato un selfie allo specchio sicuramente molto gradito ai suoi follower (oltre 230mila like in meno di 24 ore). L'influencer trentina (1,8 milioni di follower) - protagonista quest'anno al Grande Fratello - si mostra in una foto in cui è girata di tre quarti: seno coperto da una mano e tanga nero che esalta il suo lato B e la sensualità di Taylor Mega.

BELEN, LATO B SPETTACOLARE IN BARCA

Belen posta su Instagram una sua foto in barca, sdraiata di schiena. Il lato B è ovviamente da standing ovation. «Singue todo bien - prosegue tutto bene», scrive la Rodriguez a corredo della foto.

CECILIA RODRIGUEZ NUDA PER MAXIM BELGIO

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo un'estate 2019 magica. La relazione tra i due, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, è più forte che mai. Lui ha fatto sapere che lei è la donna della sua vita e stanno facendo grandi progetti (chissà che non arrivi prossimamente l'annuncio delle nozze in vista..). Intanto la sorella di Belen ha posato completamente nuda per la cover di Maxim Belgio. Uno shooting realizzato a Los Angeles che racconta una volta in più la bellezza e la sensualità di Cecilia.

CECILIA RODRIGUEZ LATO B SUPER NELLA FOTO A FORTE DEI MARMI. IL POST

Taylor Mega, topless in spiaggia e lato B al sole: "frutta fresca". Belen nuda e…le foto delle vip al mare

Taylor Mega delizia i suoi fan con un altro topless in spiaggia. Sdraiata sulla sabbia, con lato B al sole, la concorrente del Grande Fratello 2019 ottiene ben 200mila like.

“MMMH FRUTTA FRESCA 🍑😋” commenta la showgirl, provocando il web.

BELEN NUDA NEL LETTO, FOTO SPETTACOLARE

Belen Rodriguez nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram alcune foto in cui appare nuda nel letto: vestita solo di... un mazzo di fiori. Scatti da cui, una volta in più, emerge la grande sensualità della showgirl argentina. I follower di Belen hanno ovviamente accolto con grande favore il 'regalo' di Belen. Oltre 315mila like in una settimana.

FRANCESCA CIPRIANI TOPLESS DA 110 E LODE

Francesca Cipriani pubblica un suo topless su Instagram da 110 e lode. Una foto bellissima quella pubblicata dall'ex concorrente di Grande fratello e Isola dei Famosi con un corredo filosofico: "Si può essere nudi senza nulla concedere, senza aprire all'altro neppure una fessura della propria anima", scrive la showgirl citando Umberto Galimberti.

ELETTRA LAMBORGHINI: TWERKING HOT IN PISCINA

Elettra Lamborghini regala ai fan un nuovo twerking molto bello, mostrando il suo lato B in una piscina con idromassaggio. Followers in delirio.

NAOMI CAMPBELL NUDA NEL DESERTO

Naomi Campbell posa nuda nel deserto del Kenya per British Vogue. La Venere Nera è senza veli e condivide lo scatto su Instagram: solo una catena dorata cinge la vita della 49enne che volge le spalle all'obiettivo e mostra un lato B super. Passano gli anni, ma Naomi Campbell appare ogni giorno sempre più affascinante.

NAOMI CAMPBELL posa per British Vogue (INSTAGRAM)



Emily Ratajkowski super sexy in spiaggia: il mini bikini lascia intravedere tutto

Nuove foto bollenti di Emily Ratajkowski. La modella, in vacanza alle Bermuda, ha mostrato il suo fisico mozzafiato indossando un mini bikini che non lascia spazio all’immaginazione.

Anna Tatangelo bikini da urlo a Mykonos

Anna Tatangelo in bikini rosa e slip celeste che ipnotizza i suoi follower (oltre 1,4 milioni) con un post da Mykonos. La compagna di Gigi D'Alessio si rilassa in vacanza e regala due foto che la vedono protagonista mentre esce dalla piscina vestita con un due pezzi che esalta la sua bellezza.

Chiara Ferragni mostra il lato B durante il massaggio

Chiara Ferragni si è concessa qualche ora in un centro estetico e ha condiviso il suo momento relax nelle stories del profilo (da oltre 16 milioni di followers). La fashion blogger e sorride mentre un macchinario le massaggia il lato B.