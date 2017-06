WhatsApp 5 minuti per cancellare i messaggi inviati. WHATTSAPP, LE NOVITA'



WhatsApp dovrebbe introdurre la possibilità di cancellare i messaggi inviati: 5 minuti di tempo per la cancellazione. La funzione che sta studiando Whattsapp sarebbe già presente nell'ultima versione per iOS, ma non ancora attiva. E comunque ci sono altre novità in serbo.



WhatsApp, puoi cancellare i messaggi inviati. WhatsApp i 5 minuti e le novità



Whatsapp: la funzione per cancellare i messaggi è chiamata Recall e si potrà utilizzare per richiamare non soltanto i messaggi ma anche GIF, foto, documenti e video. Ma andiamo con ordin e vi raccontiamo le news su Whattsapp che potrebbero cambiare la vostra vita in chat.



WhatsApp, pentito del messaggio? Puoi cancellarlo



WhatsApp sta per introdurre una novità che potrebbe 'salvare' molti utenti vittime dell'impulsività. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico The Independent, il servizio di messaggistica con oltre un miliardo di utenti metterà a disposizione l'opzione-pentimento, che permette di cancellare un messaggio inviato entro 5 minuti.



WhatsApp, in arrivo il servizio "Recall". Così si potranno cancellare i messaggi

Il nuovo servizio di WhatsApp si chiamerà "Recall", ma è conosciuto anche con i nomi Unsend e Revoke, e sarà valido per qualsiasi tipo di messaggio: testi, immagini, gif, documenti e e anche le risposte agli Status cioè quella funzione introdotta da poco, molto simile alle Storie di Instagram

Whatsapp, il messaggio potrò essere cancellato entro 5 minuti ma ad una condizione

Se 5 minuti possono sembrare pochi, c'è un'altra restrizione (ovvia) al servizio "Recall" che sta per introdurre WhatsApp e cioè che la persona destinataria del messaggio non l'abbia ancora visualizzato, che non sia comparsa in altre parole la seconda spunta blu. In questo caso, insomma, la frittata è fatta e resterà inutile anche buttare lo smartphone dalla finestra o in acqua.

Whatsapp novità: e le immagini inviate in chat

Quando si inviano più di quattro foto (senza didascalia) su Whattsapp, l’applicazione le raggrupperà automaticamente in un album. Finora l’invio di più immagini intasava la conversazione con una sequenza delle anteprime di ogni singolo file.



Whatsapp novità, arrivano i filtri per le foto e immagini



Arrivano su Whattsapp anche i filtri per le immagini, funzionalità immancabile di ogni client di messaggistica. Gli effetti sono cinque per migliorare l’esposizione di una foto o di una gif, per cambiare la temperatura del colore o per la conversione in bianco e nero. Si attivano scorrendo verso l’alto nella schermata di modifica del contenuto multimediale e si possono applicare anche ai video.



Whatsapp novità, le risposte veloci



La terza novità di Whattsapp è sulle risposte veloci. Scorrendo un messaggio verso il bordo destro dello schermo si attiva la modalità di risposta. Molto utile nelle chat di gruppo. Finora per rispondere a una comunicazione su Whattsapp era necessario fare tap prolungato sul testo e poi selezionare “Rispondi”.