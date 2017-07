WhatsApp

WhatsApp aggiornamenti Android e Ios. FOTO E FILE: NOVITA' WHATSAPP



WhatsApp lancia una nuova funzione: si potrà condividere ogni tipo di file. Ma arrivano anche foto alta qualità in modalità night mode. Le novità su WhatsApp? Ve le raccontiamo tutte.



WhatsApp aggiornamenti Android e Ios. FOTO E FILE: NOVITA' WHATSAPP - SVOLTA SUI FILE



WhatsApp ha avviato la distribuzione dell’atteso aggiornamento per Android. Finiti i test ecco quattro novità, tra cui la possibilità di inviare qualsiasi tipo di documento. Le nuove funzionalità di WhatsApp sono incluse nella versione 2.17.254 disponibile a tutti nelle prossime ore.



WhatsApp aggiornamenti Android e Ios. FOTO E FILE: NOVITA' WHATSAPP - ECCO I FILE PER TUTTI



WhatsApp fino ad ora permetteva di condividere solo alcuni tipi di file, come .pdf, .docx e .xlsx. Quando sarà installato l’aggiornamento si potrà inviare qualsiasi tipo di file, inclusi .apk, .zip, musica, foto e video. La procedura dei file su WhatsApp è classica: apertura della chat, tocco sull’icona della graffetta e quindi scelta del documento presente sullo smartphone.



WhatsApp aggiornamenti Android e Ios. FOTO E FILE: NOVITA' WHATSAPP - NOVITA' FOTOCAMERA



WhatsApp regalerà una seconda novità che riguarda la fotocamera. L’utente può vedere tutte le foto e tutti i video con un scrolling verso l’alto. Le immagini inviate e ricevute in blocco saranno mostrate in una gallery nella loro qualità originale, senza compressione.



WhatsApp aggiornamenti Android e Ios. FOTO E FILE: NOVITA' WHATSAPP - NOVITA' SUL TESTO



WhatsApp avrà anche la formattazione del testo. Se l’utente seleziona il testo con un tap&hold viene mostrato un menu floating con quattro opzioni (grassetto, corsivo, barato e monospazio). Non sarà più obbligatorio utilizzare caratteri speciali prima e dopo il testo.



WhatsApp aggiornamenti Android e Ios. FOTO E FILE: NOVITA' WHATSAPP - NOVITA' DESIGN SCHERMATA



WhatsApp ha migliorato il design della schermata visualizzata durante le chiamate vocali e le videochiamate. Chi non vuole attendere l’arrivo dell’aggiornamento può scaricare il file APK da APKMirror.



WhatsApp aggiornamenti Android e Ios. FOTO E FILE: NOVITA' WHATSAPP - Novità: versione Beta. Foto notturne e testo: WHATSAPP SVOLTA



WhatsApp novità aggiornamento con la versione beta. Per gli utenti ci sarà una nuova ricerca di emoji da inserire più velocemente nelle conversazioni. In più sarù possibile formattare il testo utilizzando parole in grassetto, corsivo e barrato.



WhatsApp aggiornamenti Android e Ios. FOTO E FILE: NOVITA' WHATSAPP - Cos'è Night Mode IOS E ANDROID



Ma l'ultima versione beta di WhatsApp porterà alla modalità notturna o night mode. Di cosa si tratta? All’interno della fotocamera dell’applicazione di messaggistica, quando verrà abilitata questa funzione di WhatsApp si potranno scattare foto migliori al buio. Già disponibile su IOS, arriverà anche sulla versione Android.



WhatsApp aggiornamenti Android e Ios. FOTO E FILE: NOVITA' WHATSAPP - Come si attiva Night Mode



Per attivare night mode su WhatsApp occorrerà toccare l'icona della Luna nella fotocamera interna all'applicazione. Tale opzione si troverà in alto a destra, a fianco all'icona del flash. Così facendo lo scatto sarà più brillante che in passato. Un bel vantaggio per chi ama fare le foto all'interno di WhatsApp.



WhatsApp aggiornamenti Android e Ios. FOTO E FILE: NOVITA' WHATSAPP - Night Mode per foto e non video



Night mode su WhatsApp dovrebbe attivarsi in automatico. L'icona della Luna dovrebbe visualizzarsi solo quando il sensore della fotocamera individui cattive condizioni di luce. Attenti però: sembra che Nigh Mode sarà utilizzabile solo nelle foto e non nei video di WhatsApp. Già disponibile su iOS (versione 21.17.10 e seguenti) arriverà in un secondo momento sulla versione Android dell'app.