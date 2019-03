WhatsApp aggiornamento: arriva la funzione che cambierà le chat

WhatsApp prepata un update. La famosa chat di messaggistica è già dotato di una funzione di ricerca che si attiva premendo l’icona di una piccola lente, ma sino ad ora è possibile ricercare solo testi digitando una una parola con il sistema che mostra tutte le chat in cui è stata utilizzata. Ora WhatsApp aggiorna e amplia le possibilità di chi accede alle chat.

WhatsApp: un update inserisce la ricerca avanzata nelle chat. WhatsApp aggiornamento news

WhatsApp grazie al nuovo aggiornamento estenderà la funzione di ricerca. Gli utenti potranno cercare non solo testi, ma ppure foto, video, gif, link, note vocali e documenti. L'aggiornamento di ricerca multimediale di WhatsApp farà sì che quando ad esempio si cercherà un’immagine verrà proposta una gallery fra cui scegliere la foto che si vuole recuperare: cliccandola sarà possibile accedere alla chat dove l’immagine è stata inviata o ricevuta. Stesso discorso per documenti, video e note vocali legati a WhatsApp.

WhatsApp aggiornamento ricerca avanzata, quando sarà disponibile

La funzione di ricerca avanzata di WhatsApp stando alle indiscrezioni potrebbe partire dal mese di aprile per tutti. In precedenza sarà disponibile in versione beta per iOs (quindi gli iPhone) e poi sarà estesa anche ad Android.