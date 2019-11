WHATSAPP AGGIORNAMENTO PRIVACY: CAMBIA TUTTO! E 74 EMOTICON NUOVE SU WHATSAPP

WhatsApp aggiornamento privacy: più controllo sui gruppi - WhatsApp NEWS

WhatsApp si aggiorna e abilita un migliore controllo dei gruppi. Disponibile sull'App di messaggistica con un aggiornamento una nuova voce all'interno del menu, sia per dispositivi iOS sia Android, che permette di scegliere manualmente a quali contatti precludere la possibilità di inserirci in un gruppo. Così facendo, selezionando tutti i contatti in un colpo solo, si può impedire a tutti di aggiungerci ai gruppi di WhatsApp senza un invito privato. Per accedere a questa voce occorre andare nel menu, quindi Impostazioni, Account, Privacy, Gruppi. A questo punto basta selezionare la voce "i miei contatti escluso…" per iniziare a scegliere chi non potrà più aggiungere il nostro contatto a eventuali gruppi. L'aggiornamento di Whatsapp introduce una funzionalità che permetterà agli utenti di avere maggior controllo della propria privacy evitando così di finire in gruppi indesiderati o che sconosciuti possano entrare in possesso del proprio numero.

Whatsapp emoji, ecco 74 nuove "faccine" - EMOTICON WHATSAPP NEWS

WhatsApp si arricchisce di 74 emoji. Dopo il "beta" dei primi di novembre, ecco la versione "definitiva". Le emoji aggiornate faranno compagnia a quelle classiche presenti nell'app di messaggistica. Quali sono le nuove faccine di WhatsApp? Persone diversamente abili, nuovi colori, cani da guida, un viso sbadigliante e tante altre opzioni per arricchiere le vostre conversazioni digitali. Conto finale: 74 emoticon tutte nuove, ma tenendo il conto delle varianti legate al colore della pelle, l'aggiornamento di WhatsApp ha portato a centinaia di nuove immagini. L'aggiornamento arriva dopo l'evoluzione "dark mode" che Twitter aveva inaugurato già da tempo. Qui la lista completa delle nuove emoticon.