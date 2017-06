Whatsapp aggiornamento: video, foto e file. WHATSAPP, ECCO LE NOVITA'



WhatsApp supporta l'invio di qualsiasi tipo di file. Anche foto e video non compressi. Ecco le novità



Whatsapp aggiornamento: video, foto e file. WHATSAPP, ECCO LE NOVITA' - L'aggiornamento



Whatsapp ecco il nuovo aggiornamento. L'app di messaggistica sta per introdurrre una nuova funzione.



Whatsapp aggiornamento: video, foto e file. WHATSAPP, ECCO LE NOVITA' - Cosa cambia



Quando sarà scaricato l'update, Whatsapp consentirà all'utente di inviare qualsiasi formato di file. Per ora è un privilegio per un piccolo gruppo di utenti, scelti per la fase di testing. Prossimamente ci sarà l'aggiornamento per tutti gli utenti di Whatsapp che permetterà un salto di qualitià nello scambiare messaggi, foto e documenti. Nell'ultimo anno come noto, Whatsapp ha permesso l'invio dei documenti in formato csv, xls, xlsx, txt, rtf, ppt, pptx, pdf, doc, docx, csv. Il prossimo aggiornamento, oltre a questi formati permetterà di inviare via Whatsapp tutti i formati dei file che sino ad ora non si poteva condividere con i contatti in rubrica.



Whatsapp, aggiormento e condivisione file. WHATSAPP WEB CRESCE



Questo aggiornamento consente un salto di qualità anche all'app per desktop Whatsapp web. Il motivo? Gli esperti considerano probabile che il traffico di condivisione dei file sarà effettuato via pc anziché smartphone.



Whatsapp, l'aggiornamento che cambia sulla condivisione file. WHATSAPP, LE NOVITA' SUL CELLULARE



Whatsapp però potrebbe portare un'altra sorpresa nel medio periodo. Si mormora che potrebbe infatti cadere la restrizione sul peso dei file scambiati con i nostri contatti. Questo permetterà di inviare un video che pesa più dell'attuale limite consentito (128 mb Apple, 100 mb Google, 64 mb Whatsapp Web). Un vantaggio che aiuterà la condivisione di foto, video o documenti.