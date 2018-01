Whatsapp: come recuperare messaggi cancellati su WHATSAPP? WhatsRemoved

Whatsapp nuova app che permette di recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp

LA APP

Si chiama WhatsRemoved ed è la nuova app che permette di recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp.

WhatsRemoved, sfruttando la lettura delle notifiche ricevute da WhatsApp, rende disponibili i messaggi anche dopo la loro cancellazione.

Come funziona

È noto già come un po’ di tempo fa WhatsApp avesse introdotto una nuova funzionalità per rimuovere i messaggi inviati sul telefono del destinatario purché l'operazione fosse eseguita entro sette minuti dal momento dell'invio. La app WhatsRemoved sfrutta proprio quei sette minuti per recuperare il messaggio.

I 7 MINUTI

Il funzionamento di WhatsRemoved è molto semplice: basterà installarla sul proprio smartphone e automaticamente l'applicazione sfrutterà il momento dei 7 minuti per "memorizzare" il messaggio ricevuto visto che lo stesso viene effettivamente inviato allo smartphone anche se poi successivamente cancellato. L'applicazione agirà proprio il momento temporale della stasi della notifica in entrata avvisando l'utente ogni volta che il messaggio viene cancellato.

IMMAGINI E NOTE VOCALI

WhatsRemoved recupera messaggi di testo, immagini e anche note vocali o video

SOLO ANDROID

L'applicazione WhatsRemoved per recuperare i messaggi cancellati su Whatsapp è esclusiva del sistema operativo di Android ed è gratuita e non crea conflitto con Whatsapp essendo esterna ad esso.