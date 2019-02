WhatsApp: nei gruppi si entra solo dando il consenso. WHATSAPP, COSA CAMBIA

WhatsApp cambia le regola delle chat di gruppo. Senza consenso non si entra più. Ecco però come cambieranno le regole all'interno dalla App di messagistica online.

WhatsApp, servirà consenso per inserire utente in chat

WhatsApp rivoluzionerà le regole. L'app di messaggistica sembra sia al lavoro per un aggiornamento che permetterà all'utente di decidere chi può aggiungerlo ai gruppi: tutti, nessuno o solo i propri contatti.

Whatsapp, rivoluzione nei gruppi: stop all'ingresso senza consenso. WHATSAPP, AGGIORNAMENTO IN FASE DI SVILUPPO

La novità legata alle chat di gruppo di WhatsApp è ancora in fase di sviluppo, però quando sarà pronta per partire rivoluzionerà il modo di vivere le chat di gruppo sulla App di messaggistica. Secondo WABetaInfo, la nuova funzione, disponibile nei prossimi aggiornamenti beta di iOS, per poi, in futuro, arrivare anche su Android, permetterà nel proprio profilo di decidere chi può aggiungerlo ai gruppi (tutti, nessuno o solo i propri contatti).

WhatsApp: nei gruppi si entra solo dando il consenso. WHATSAPP I 3 CASI

Nel primo caso l'utente di WhatsApp potrà essere sempre aggiunto in tutti i gruppi; nel secondo caso non potrà essere aggiunto direttamente nei gruppi ma riceverà una richiesta valida 72 ore ogni volta che qualcuno tenterà di aggiungerlo al gruppo, mentre nella terza opzione, "i miei contatti", l'utente potrà essere sempre aggiunto nei gruppi nella lista contatti.