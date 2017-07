Whatsapp nuovo virus Android ci spia leggendo i messaggi. ALLARME WHATSAPP



Whatsapp allarme virus su Android. Emerge una falla che consente a virus di causare problemi e di spiare ciò che facciamo sul nostro smartphone. Il virus Lipizzan spaventa gli utenti di Whatsapp perché una volta installato in Android riesce a leggere proprio i messaggi scritti su Whatsapp.



Whatsapp nuovo virus Android ci spia leggendo i messaggi. ALLARME WHATSAPP - Il virus trojan Lipizzan



Il virus che mette in allarme i messaggi di Whatsapp è un trojan scoperto dal team di ricerca per la sicurezza di Google verificando alcune applicazioni non sicura.



Whatsapp nuovo virus Android ci spia leggendo i messaggi. ALLARME WHATSAPP - Le applicazioni con il malware



La falla era circoscritta e solamente 100 device ne erano stati infettati con 20 applicazioni presenti sul Google Play Store che erano le portatrici di questo malware in grado di infettare Whatsapp.



Whatsapp nuovo virus Android ci spia leggendo i messaggi. ALLARME WHATSAPP - Google scende in campo



Google ha preso provvedimenti bloccando le applicazioni infette e mettendo fine alla possibilità di installare ulteriori app che contengano il codice che porta al virus su Whatsapp e marchio di fabbrica di Lipizzan.