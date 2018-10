WhatsApp, pubblicità in arrivo nel 2019 su android e iOS - WHATSAPP PUBBLICITA', ecco tempi e modi

La pubblicità sbarca su WhatsApp, sia con i dispositivi android che iOS. E la conferma è arrivata direttamente dal Country Director di Facebook Italia, Luca Colombo, in occasione dell'Ey Digital Summit di Capri. La pubblicità arriverà su WhatsApp nel 2019 al momento non sulle chat e la speranza degli utenti è che il proposito venga mantenuto nel tempo.

WhatsApp pubblicità non nella chat. Ecco come verrà modulata la pubblicità su Whatsapp - No chat, si Storie e Stati

Che la pubblicità dovesse prima o poi sbarcare su WhatsApp era cosa ritenuta inevitabile da molti addetti ai lavori. Si tratta di un'applicazione con un potenziale di advertising enorme per le aziende (così come Instagram), quindi era abbastanza naturale seguire la strada di Facebook. La pubblicità su WhatsApp arriverà ma come? Niente spam, niente intrusioni, le aziende dovrebbero comunicare direttamente con i potenziali clienti in modo automatizzato ("evitando tassativamente fenomeni di spamming o di intrusione"). Salve le classiche chat nel mirino degli investitori pubblicitari al momento ci sarebbero piuttosto le Storie e gli Stati, sempre più utilizzati da milioni e milioni di utenti, ottima potenziale vetrina anche le aziende.

Whatsapp, "L'instant messaging è la nuova frontiera per fare business"

Luca Colombo ha fornito anche alcune cifre sulla diffusione dei tre social network e, in particolare, sulle stories. "L'instant messaging è la nuova frontiera per fare business", ha sottolineato il Country Director di Facebook Italia spiegando che Facebook conta 2,2 miliardi di utenti al mese e 300 milioni di stories al giorno, Instagram rispettivamente 1 miliardo e 400 milioni e WhatsApp 1,5 miliardi e 450 milioni. In Italia, Facebook conta 31 milioni di utenti al mese e 25 milioni al giorno (di cui 24 milioni dallo smartphone) e ha un andamento "stabile", mentre Instagram "sta crescendo" e conta 14 milioni di utenti al mese.