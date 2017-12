WhatsApp smette di funzionare su questi smartphone. WHATSAPP ADDIO

WhatsApp addio su alcuni smartphone. WhatsApp non sarà più supportato su una serie di piattaforme dal 31 dicembre 2017.

WhatsApp non funzionerà più sui terminali BlackBerry OS, BlackBerry 10, Windows Phone 8.0 e tutte le versioni precedenti, e avverrà dal 1 gennaio 2018. In realtà WhatsApp, avrebbe dovuto cessare il supporto alla fine del 2016. Invece ha prolungato sino a tutto il 2017.

WhatsApp cesserà il 31 dicembre 2018 per i dispositivi Nokia S40, mentre su Android 2.3.7 e sulle versioni più vecchie il più celebre servizio di messaggistica online si potrà usare fino al 1° febbraio 2020.

Su questi smartphone "non sarà più possibile usare WhatsApp" sulle piattaforme sopra menzionate o, nella migliore delle ipotesi, "alcune funzionalità potrebbero smettere di funzionare in qualsiasi momento". La compagnia non svilupperà ulteriormente sui client per BlackBerry OS, BlackBerry 10 e Windows Phone 8.0, non verranno rilasciate nuove feature, né corrette le vulnerabilità che verranno scoperte.

Utilizzare WhatsApp su queste piattaforme sarà sconsigliato perché pericoloso, soprattutto in considerazione della sensibilità dei dati che si condividono con utenti terzi all'interno del client di messaggistica.

BlackBerry OS e BlackBerry 10, dopo il 31 dicembre 2017

Windows Phone 8.0 e versioni precedenti, dopo il 31 dicembre 2017

Nokia S40, dopo il 31 dicembre 2018

Android 2.3.7 e precedenti, dopo l'1 febbraio 2020