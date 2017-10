WhatsApp

WhatsApp spia conversazioni? Si può. MESSAGGI SPIA CON WHATSAPPAGENT

WhatsApp: spiare le conversazioni è possibile, ecco alcuni metodi. WhatsAgent è un’app su Android e funziona a distanza senza dover toccare fisicamente il telefono della vittima.

WhatsApp spia conversazioni? Si può. MESSAGGI SPIA CON WHATSAPPAGENT - come si usa

WhatsAgent invia una notifica nel momento in cui il contatto è online. La app legata a WhatsApp permette di inserire uno o due numeri da tenere sotto controllo. L’utilizzo dell’applicazione è semplice. Scaricata dal market di Google la si avvia, si accetta le condizioni d’uso, inserire il nome ed il numero della persona che si vuole spiare e tappare su “Follow”. L’app inzierà a spiare gli accessi del contatto, inviando una notifica ogni qual volta si collega.

WhatsApp spia conversazioni? Si può. MESSAGGI SPIA CON WHATSAPPAGENT - i servizi free e in pay

Il servizio di WhatsAppAgent è gratuito per un periodo limitato poi bisogna pagare un abbonamento di circa 10 dollari al mese o circa 6$ se si sceglie l’abbonamento settimanale. L’abbonamento attiva delle nuove funzionalità riservate solo ai clienti premium. Con questa app su WhatsApp è addirittura possibilità di inserire un secondo numero di telefono e comparare gli orari di accesso dei due contatti. Permette dii capire quando i due contatti messi sotto osservazione stanno chattando tra di loro.

WhatsApp, ecco la funzione “Cancella per tutti”. WHATSAPP CANCELLA MESSAGGI

WhatsApp sta testando l’opzione che consente di cancellare i messaggi già inviati. Funzione già presente su Telegram.

WhatsApp, arriva la funzione “Cancella per tutti”. WHATSAPP CANCELLA MESSAGGI - Test su Android e iOS

La funzione di WhatsApp “Cancella per tutti” è in fase di test su piattaforma Android e iOS, come rivela l’account Twitter di WABetainfo. Dalle immagini trapelate pare che i server del servizio siano finalmente pronti a rimuovere i messaggi. Una notizia importante per gli utenti di WhatsApp.

WhatsApp, arriva la funzione “Cancella per tutti”. WHATSAPP CANCELLA MESSAGGI - La notifica del messaggio

Con la funzione Cancella Messaggi i testi su WhatsApp non sarebbero più visualizzati neanche in fase di anteprima. C'è un 'però'. Le notifiche indicheranno che qualcuno è intervenuto sul tasto “undo”. Il destinatario del messaggio avrà comunque una notifica.

WhatsApp funzione: cancella i messaggi inviati. WHATSAPP-MESSAGGI, SVOLTA - Windows Phone in prima fila

L’opzione “Elimina per tutti” su WhatsApp è apparsa in una versione beta rilasciata ad agosto ed è stata destinata al sistema operativo Windows Phone. Android e iOS restano in attesa.