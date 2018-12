X Factor 2018 finale: Anastasio a un passo dalla vittoria. X FACTOR 2018 FINALE NEWS - Le quote Snai

Tutto pronto per la finalissima di X-Factor 2018, il talent show di Sky giunto alla 12ª edizione: ogni giudice è riuscito a portare all'ultima puntata uno dei suoi cantanti, ma gli analisti Snai incoronano Anastasio, della scuderia degli Under Uomini capitanata da Mara Maionchi. Il rapper è favorito per la vittoria, a 1,50, seguito dalla Over Naomi, della squadra di Fedez, a 3,50. Sul podio, a 6,50, si piazzano anche i raffinati Bowland, il gruppo seguito da Lodo Guenzi, mentre Luna - superstite delle Under Donne di Manuel Agnelli - è ultima a 13 volte la scommessa.

X FACTOR 2018 LA FINALE - ANASTASIO, BOWLAND, LUNA E NAOMI IN QUATTRO PER LA VITTORIA. DIRETTA SU SKY UNO

Sono partiti in 40mila, in 12 hanno avuto accesso al Live e solo in 4 potranno esibirsi in uno dei templi dei big della musica, il Mediolanum Forum di Assago, nell’attesissima finale di X Factor 2018 prodotta da Fremantle. Sono Anastasio, Bowland, Luna e Naomi i quattro finalisti che il 13 dicembre si contenderanno il titolo di vincitore assoluto di questa edizione. La finalissima è in onda domani sera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e in chiaro su TV8, disponibile su NOW TV e su digitale terrestre Sky al canale 311 o 11 e dopo la messa in onda anche su Sky On Demand.

X FACTOR 2018 FINALE. OSPITI SUPER: MARCO MENGONI, MUSE, GHALI, THEGIORNALISTI. X FACTOR 2018 NEWS

I quattro finalisti calcheranno il palco-monstre di 800mq, dove potranno esibirsi duettando con un’icona della musica italiana come Marco Mengoni e dove sono attesi ospiti internazionali del calibro dei Muse, il gruppo italiano pop del momento Thegiornalisti e Ghali, fra i protagonisti della nuova scena trap italiana. Alessandro Cattelan, per l’ottavo anno consecutivo alla guida dello show, trascinerà il pubblico attraverso l’entusiasmante finale fino ad incoronare il vincitore di X Factor 2018.

Sfida apertissima al tavolo della giuria, dove si registra una situazione di parità: Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Lodo Guenzi arrivano, infatti, alla Finale con un concorrente per squadra e l’obiettivo di arrivare sul gradino più alto del podio.

Presentati alla quinta puntata, gli inediti anche quest’anno hanno registrato numeri record su Spotify, totalizzando ad oggi 16 milioni di streaming.

X FACTOR 2018 ASCOLTI TV

In termini di ascolti, X Factor 2018 conferma il suo successo, forte di una media per l’intera edizione, tra audizioni e live, di oltre 3 milioni 400 mila spettatori medi nei sette giorni (dato consolidato pay+free). In evidenza i Live che quest’anno raccolgono in media su Sky Uno 1 milione 262 mila spettatori ogni giovedì sera fino alla puntata del 6 dicembre, che ha segnato il record stagionale ed è stata la semifinale più vista di sempre su Sky con 1 milione 343 mila spettatori medi. In particolare, sul target dei giovanissimi tra i 4 e i 19 anni, X Factor ogni giovedì è sempre stato presente nella top 3 dei programmi più visti della tv italiana ed è stato primo programma nazionale per la semifinale.

Un trend positivo confermato anche dai dati di visione nei sette giorni: nonostante si tratti di un live show, anche quest’anno le puntate della gara sono state spesso ‘consumate’ in differita arrivando ad una media vicina ai 2 milioni 60 mila spettatori medi. A questi si sono aggiunti quest’anno gli spettatori del mercoledì su TV8, per un totale di 2 milioni 727 mila spettatori medi. Sempre ottima la share del giovedì sera su Sky Uno, con una media del 5,33% per le puntate live e un picco del 5,85% per la semifinale (terzo programma nazionale in prima serata).

Trend in crescita anche per gli ascolti dello Strafactor, la casa dei talenti “alternativi”, con in giuria Elio, Pupo e la Dark Polo Gang e la conduzione di Daniela Collu: la finale dello scorso giovedì è stata la puntata più vista della stagione con 423 mila spettatori medi a tarda notte.

Inoltre, il Daily di X Factor condotto da Benji&Fede ha ottenuto una media di 288 mila spettatori nei sette giorni.

X FACTOR 2018 SUI SOCIAL NETWORK

Il successo di X Factor è dimostrato anche dai numeri fatti registrare sui social: X Factor 2018 è infatti il programma più commentato della stagione televisiva in corso (1 settembre - 9 dicembre) con 13 milioni 200 mila interazione complessive. Ogni giovedì X Factor è stato il programma tv d’intrattenimento più commentato, con un picco per la semifinale che da sola ha generato quasi 1,2 milioni di interazioni.

Su Twitter, inoltre, l’hashtag ufficiale #XF12 ha generato dall’inizio delle audizioni oltre 134 mila citazioni. Ogni giovedì #XF12 è entrato nella classifica dei trending topic italiani e nelle ultime tre settimane è entrato anche nella classifica mondiale, ai primi posti Worldwide (fonti Nielsen/Trends24).

X FACTOR 2018 RECORD DI VOTI

Un vero e proprio record di voti per l’edizione 2018: per le 7 puntate live sono stati raccolti finora quasi 37 milioni di voti tramite i molteplici canali messi a disposizione gratuitamente (sito web xfactor.sky.it, Twitter, App XF 2018, Smartwatch e Decoder Sky), che saranno attivi anche durante la finale. Il numero di voti ha già superato il dato complessivo (compresa la finale) dell’edizione 2017 ed è in crescita del +49% rispetto agli stessi live dello scorso anno.

X FACTOR 2018 FINALE SUPER TECNOLOGICA

Per uno degli eventi musicali più attesi della tv, al Mediolanum Forum quest’anno è stata prevista - al servizio del direttore artistico di X Factor 2018, Simone Ferrari - una scenografia mai vista prima: a dominare la scena un led di 350 mq alto fino a 17 metri, il più alto mai installato al Forum, che ha richiesto il lavoro in contemporanea di più di 200 tecnici e 72 ore di allestimento. I quattro finalisti si muoveranno su un palco di 800 metri quadrati illuminato da 750 teste mobili e sovrastato da un pod di 13,5 metri di lunghezza e 6 quintali di peso, che scende dal centro e si congiunge con due craine girevoli a sbalzo di 8 metri l’uno. I concorrenti ancora in gara saranno ripresi da 19 telecamere pronte a catturare ogni istante di quella che sarà senz’altro una notte indimenticabile.

X FACTOR 2018 FINALE: FINALISTI E LA GARA

Una finale all’insegna del rap che vede ben 3 concorrenti - Anastasio, Luna e Naomi - sfidarsi a colpi di flow mentre i Bowland sono pronti a sorprendere il pubblico con le loro sonorità originali.

La prima manche sarà quella in cui i 4 finalisti duetteranno con Marco Mengoni. I tre che passeranno alla fase successiva presenteranno il Best of, ovvero un medley di tre fra i brani presentati nel corso della gara che più li rappresentano. Infine, allo scontro finale i due contendenti presenteranno il proprio inedito davanti al pubblico del Forum.

X FACTOR 2018 FINALE: FINALISTI E LA GARA - ANASTASIO

Anastasio, della squadra Under Uomini di Mara Maionchi, unisce la rabbia rap allo spessore da cantautore e ha scelto come suo Best of: Se piovesse il tuo nome, Generale e The Wall. Lo studente ventunenne di Meta di Sorrento si è presentato alle selezioni con il suo inedito La fine del mondo, che è il pezzo da lui scritto con il quale spera di aggiudicarsi il titolo di vincitore della dodicesima edizione del talent di Sky.

X FACTOR 2018 FINALE: FINALISTI E LA GARA - BOWLAND

Lodo Guenzi, giudice dei Gruppi, porta al Forum i Bowland, la formazione iraniano-fiorentina composta da Saeed Aman (35 anni) alla chitarra e alla tastiera, Pejman Fani (35 anni) che suona ammennicoli ritmici e Leila Mostofi (31 anni), la voce del gruppo. I tre hanno scelto per il Best of: Sweet Dreams (Are Made of This), Senza un perché e Seven Nation Army. Il loro inedito è Don’t Stop Me.

X FACTOR 2018 FINALE: FINALISTI E LA GARA - LUNA

A rappresentare le Under Donne di Manuel Agnelli c’è la sedicenne sarda Luna. Nel suo percorso Luna ha dimostrato di essere un’artista molto versatile per la sua età, cantando e rappando al pianoforte. Il suo Best of include i brani Mica Van Gogh, God is a Woman e Blue Jeans, mentre il suo inedito è intitolato Los Angeles.

X FACTOR 2018 FINALE: FINALISTI E LA GARA - NAOMI

Infine Naomi, la ventiseienne napoletana che si è presentata alle audizioni con il suo background lirico per poi rivelarsi anche una rapper straordinaria. Dopo aver proposto il suo inedito Like The Rain (Unpredictable), Naomi ha mostrato una grinta che ha sorpreso tutti, anche il suo giudice Fedez quest’anno alla guida degli Over. In finale porta i suoi Best of: Bang Bang, Look at me now e Never enough.

La finalissima di X Factor 2018 si aprirà alle 20.25 (in diretta su Sky Uno) con una speciale edizione dell’Ante Factor condotta da Daniela Collu. Nel corso del pre-show si esibirà il vincitore dello Strafactor, il talent show alla ricerca dei talenti più singolari che nel corso delle 7 puntate live ha assegnato il titolo a MC Fierli. Il rapper ha sbaragliato la concorrenza con la hit Manuto conquistando così il titolo della terza edizione di Strafactor. La guerra fra i mondi musicali ha visto vincere l’esponente della squadra della Dark Polo Gang che ha così avuto la meglio su Elio e Pupo. Benji & Fede, dopo aver condotto con successo X Factor Daily, l’appuntamento quotidiano che ha raccontato la vita di tutti i giorni nel loft e la preparazione dei concorrenti al live, saranno tra i protagonisti dell’Ante Factor.

X FACTOR 2018 FINALE, GLI OSPITI

Dopo l’uscita in tutta Europa di “Atlantico”, il nuovo album che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana, ottenendo già il disco d’oro, Marco Mengoni torna da super ospite sul palco che lo ha visto vincitore quasi dieci anni fa. Marco canterà il nuovo singolo “Hola (I say) feat. Tom Walker” duettando con il breakout artist inglese che ha avuto più successo nel mondo in questo 2018 con la hit multiplatino “Leave A Light On”, nell’attesa di rivederlo al Mediolanum Forum con le tre date di maggio di “Atlantico Tour”, due delle quali già sold out in tempi record.

I Muse saranno i super ospiti internazionali della finale di X Factor 2018. La band da 20 milioni di album venduti in tutto il mondo e vincitrice di 2 Grammy Awards presenterà per la prima volta in Italia “Pressure”, il nuovo singolo tratto dal nuovo e ottavo album ‘Simulation Theory’, pubblicato il 9 novembre ed entrato ai vertici delle classifiche di vendita in tutti i Paesi. I Muse torneranno in Italia nell’estate del 2019 con le preannunciate date di Milano e Roma.

Sul palco ci saranno anche i Thegiornalisti, la più importante rivelazione della musica italiana degli ultimi anni. La band conta oltre 150 milioni di streaming e oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube. “LOVE”, il loro ultimo lavoro, ha esordito al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia e in pochissimo tempo è stato certificato disco d’oro. Sul palco della finale si esibiranno con un medley dei loro ultimi successi.

Ghali è la nuova stella della scena musicale italiana con numeri straordinari sui social e su tutte le piattaforme (i suoi video hanno superato i 500 milioni di views su Youtube). Dopo aver riempito le arene indoor di tutta Italia, Ghali sarà ospite della finale di X Factor e porterà sul palco un medley di “Habibi” e “Cara Italia”, due brani che rappresentano appieno il percorso fatto fino ad oggi da Ghali che, nei prossimi mesi, sarà impegnato con la produzione delle canzoni che andranno a comporre il nuovo disco che uscirà nel 2019.

X FACTOR 2018 - SPONSOR E PARTNER

Il main sponsor Intesa Sanpaolo per la finale del programma prodotto da Fremantle in onda il 13 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108), disponibile su digitale terrestre al canale 311 o 11, coinvolgerà in diretta il pubblico presente al Forum omaggiandolo con i Braccialetti LED XME Conto e lo renderà protagonista di uno spettacolo interattivo di luci, creando scenografie insolite. L’emozione dello spettacolo televisivo si prolungherà venerdì 14 dalle 17.30 nella filiale Intesa Sanpaolo di piazza Cordusio con il concerto dal vivo, gratuito e aperto al pubblico previa registrazione su palco.it, dei tre finalisti giunti a un passo dalla vittoria.

Official & technical partner sono: Old Wild West, Swatch, Opel, Amazon, Mac Cosmetic, Lindt, Marlù Gioielli, Coca-Cola, Yamaha Music Europe, Wella e Warner Bros Entertainment Italia.

RTL 102.5 è stata anche quest’anno Radio Partner di X Factor. Dalle audizioni ai live, a supporto del programma, la radio più ascoltata d’Italia ha raccolto le voci, le emozioni e i sogni di chi ha partecipato alle diverse fasi di selezione, e ha programmato tutti gli inediti dei concorrenti che saranno supportati anche al termine della gara.

Spotify è Official Streaming Music del talent show. X Factor ha così il suo canale ufficiale con le playlist dei giudici e di Alessandro Cattelan. Al termine di ogni puntata Live, è stato possibile ascoltare le cover e gli inediti.

Rolling Stone è Official Press Reporter dell’edizione 2018 di X Factor: il punto di riferimento imprescindibile per la pop culture contemporanea ha seguito costantemente attraverso il suo sito e i suoi seguitissimi social tutte le tappe dello show con interviste e approfondimenti.

La finale di X Factor sarà il primo show in Europa a sperimentare live in 5G la Virtual Reality immersiva, grazie alla collaborazione tra Sky e Vodafone. Alcuni visori collegati in 5G, messi a disposizione in un’area dedicata del Forum, permetteranno di vivere lo spettacolo in tempo reale e a 360 gradi come se si fosse in platea e di personalizzare la propria esperienza di visione. Il progetto è sviluppato da Vodafone e Sky Italia all’interno della sperimentazione 5G a Milano di Vodafone.

CREDITI

X Factor 2018 è un programma di Peppi Nocera, Lorenzo Campagnari, Marco Curti e Antonio Vicaretti. A cura di Andrea De Cristofaro. Regia di Luigi Antonini. Direttore della fotografia Ivan Pierri. Scenografie Luigi Maresca. Direttore artistico Simone Ferrari.