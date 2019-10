X Factor 2019, Achille Lauro: "Su Anastasio ho sbagliato. Mara Maionchi non mi ascolti più"

X FACTOR 2019, ACHILLE LAURO, 'SU ANASTASIO PER X FACTOR MI SONO SBAGLIATO, MARA NON MI ASCOLTI PIU'' - X FACTOR 2019 NEWS

"Anastasio a me non sembrava adatto per un percorso come X Factor, però poi mi sono sbagliato. X Factor l'ho sempre visto come una cosa da popstar mentre Anastasio è vicino al mio mondo". Lo ha detto a margine della conferenza stampa dei live di X Factor 2019 all'X Factor Dome, Achille Lauro commentando il consiglio che l'anno scorso diede a Mara Maionchi sul non scegliere Anastasio, il rapper che vinse poi X Factor 2018. "Darei un consiglio a Mara - continua - di non ascoltare più. Mi piacerebbe come esperienza fare il giudice, ma anche questo ruolo lo amo perché è sopra le parti".

X FACTOR 2019 SFERA EBBASTA, 'IL FATTO CHE CON X FACTOR GENTE CAMBI IDEA SU DI ME FA PIACERE' - X FACTOR 2019 NEWS

"Il fatto che con X Factor le persone Abbiano cambiato idea su me mi fa piacere, ma mi fa un po' pensare su quanto la gente ti giudichi senza conoscerti". A dirlo è il trapper Sfera Ebbasta a margine della conferenza stampa di presentazione dei live di X Factor 2019 all'X Factor Dome di Monza. "Per tutti quelli che non mi conoscono- spiega - ogni cosa può essere una novità sulla quale basarsi per fare le proprie supposizioni. Però se uno avesse minimamente seguito il mio percorso musicale, vari lati della mia personalità erano già usciti. La televisione ti espone a un pubblico più generalista, che non va ad approfondire più di tanto e quindi risulti più emotivo con un frase su x Factor che con un'intera discografia di anni e di anni di carriera. I lati che di me dovevano uscire non li ho mai tenuti nascosti né nella mia vita pre x Factor che durante. Fondamentalmente sono una persona normale. Gli stessi che mi stanno dicendo di avermi rivalutato, sono gli stessi che mi dicevano di essere un coglione".

X Factor 2019 Live concorrenti: Under Uomini di Malika Ayane

Una nuova location per il live di X Factor 2019 che vedrà sfidarsi 12 concorrenti in uno show di grande musica dal vivo. La rivoluzione 'factoriana' non ha toccato solo il palco e la giuria, ma anche lo spin off 'Extra Factor', il Daily, che racconterà la quotidianità dei partecipanti nel nuovo loft green in cui stanno vivendo.

X FACTOR 2019 - UNDER UOMINI



Sono quattro le categorie che gareggeranno: gli Under Uomini guidati dalla cantante Malika Ayane e il produttore Roberto Vernetti, composta dallo studente del conservatorio Davide Rossi, 21 anni e di Rieti; dall'artista di strada Enrico Di Lauro, 22 anni di Milano e lo studente Lorenzo Rinaldi, 19 anni di Terni. "Dopo le Audition diventiamo degli angeli custodi per questi ragazzi. Questa esperienza sta andando bene. Temevo tanto l'approccio con la televisione però si arriva alla gente in modo più diretto. Il fatto di assistere a storie nuove e che si devono formare mi fa tornare a casa più arricchita. Sicuramente c'è da seminare un bel po' ed è molto difficile non mettere troppo se stessi nella scelta dei brani".

X Factor 2019 Live concorrenti: Under Donna di Sfera Ebbasta

X FACTOR 2019 - UNDER DONNE



Le under donna a X Factor 2019 saranno guidate dal trapper Sfera Ebbasta e il Dj e produttore Shablo sono composte dalla studentessa Giordana Petralia, 16 anni e di Catania; la parrucchiera Maria Rouass, 18 anni di Bergamo e la studentessa Sofia Tornambene in arte Kimono, 16 anni e di Macerata. "Questa prima esperienza - spiega Sfera - sta andando benissimo. Mariam è molto vicino al mio mondo, e da Sofia e Giordana ho molto da imparare. La parte più difficile è stata dire di no alle altre ragazze".

X Factor 2019 Live concorrenti: Over di Mara Maionchi

X FACTOR 2019 - OVER



Gli over di X Factor 2019 sono guidati dalla produttrice Mara Maionchi e Ioska Versari saranno l'artista di Strada Eugenio Campagna in arte Comete, 28 anni di Roma; l'operatore di una Ong Marco Salgari, 34 anni di Macerata e il musicista Nicola Cavallaro, 28 anni di Catania. "Cerco di farmi emozionare il meno possibile - dice Mara Maionchi - perché solo così puoi essere più lucidi. Loro stanno lavorando tanto e spero di riuscire a capire la loro dimensione".

X Factor 2019 Live concorrenti: gruppi di Samuel

X FACTOR 2019 - GRUPPI



Infine il front man dei Subsonica Samuel con il suo tastierista Alessandro Bavo guideranno i gruppi ai Live di X Factor 2019 composti dai Booda, musicisti romani tra i 27 e i 39 anni, dal duo 'Seawards' entrambi di 21 anni e dai romani 'Sierra' entrambi di 26 anni. "Ormai mi sento un giudice navigato - spiega Samuel-. I live saranno una cosa diversa. Ho molto paura di me stesso, di sbagliare una assegnazione e di non riuscire a capire cosa sia giusto per loro". Tutti si esibiranno nel nuovo X Factor Dome di Monza con una superficie di ben 800 metri quadrati e che vedrà impiegate oltre 200 persone dietro le quinte.

X Factor 2019, Achille Lauro e Pilar Fogliati conducono Extra Factor

ACHILLE LAURO E PILAR FOGLIATI (LAPRESSE)



Rivoluzione anche per Extra Factor che diventerà un vero late night show guidato dall'attrice e star del web Pilar Fogliati e il cantante Achille Lauro che ogni settimana passerà a trovare i concorrenti. "Mi sento molto vicino ai ragazzi. Ho fatto la gavetta - spiega Lauro - dove sono passato da concerti senza a nessuno a quelli con tanto pubblico quindi possiamo aiutarli emotivamente". Durante l'extra Factor ci saranno i riassunti musicali di Andrea Di Marco, le interviste di Danilo da Fiumicino, gli interventi della critica musicale Giulia Cavaliere e le incursioni della rivelazione di Italia's got talent Francesco Arienzo. Ogni settimana la star di YouTube The Andre proporrà una cover inedita e la serata si concluderà con i doppiaggi di MoreCosmaPlease e i video degli Yotuber 'Le Coliche'.

X FACTOR 2019 LIVE OSPITI: MIKA E COEZ STAR DELLA PRIMA PUNTATA

Il primo live di X Factor 2019 si accende con la presenza di due ospiti d’eccezione: MIKA, la star internazionale amatissima dal pubblico dello show e non solo, e COEZ, il cantautore romano entrato a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia italiana.

MIKA



Per Mika si tratta di un atteso e assai gradito ritorno, per 3 edizioni è stato protagonista indiscusso e inconfondibile al tavolo dei giudici del talent show. Eclettico protagonista di una straordinaria carriera artistica, con certificazioni d’oro e di platino in 32 Paesi del mondo per oltre 10 milioni di dischi venduti, Mika torna per una notte a X Factor per una performance inedita e sorprendente e per presentare il suo ultimo lavoro, il disco “My Name Is Michael Holbrook”, che da novembre porterà in giro per l’Italia con il “Revelation Tour”.

COEZ



Coez, 10 anni di carriera solista, oltre 20 dischi di platino, centinaia di migliaia di spettatori ai suoi live, centinaia di milioni di visualizzazioni per i suoi video su Youtube: il cantautore, uno dei più interessanti del panorama musicale italiano, entrato a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia, sceglie il palco dell’X Factor Dome, nella “prima” del live 2019, per esibirsi come ospite speciale della puntata. Portavoce della sua generazione e simbolo del nuovo pop italiano, Coez con i suoi claim e la sua scrittura ha dato il via in Italia a un genere crossover tra rap e pop con cui ha dominato e continua a dominare le classifiche: i singoli “È sempre bello” (4 platini), “Domenica” (1 platino) e “La tua canzone” (1 oro), estratti dal suo ultimo disco “È sempre bello” (certificato oro), sono le più recenti hit del cantautore in rotazione radiofonica. Il live show di ‪Coez, “È sempre bello in tour”, prosegue il successo dell’album e attualmente lo sta portando sui palchi dei palazzetti più importanti d’Italia. Altri grandi ospiti saliranno sul palco dell’X Factor Dome ogni settimana.

X FACTOR 2019, IL NUOVISSIMO X FACTOR DOME A MONZA

Quest’anno, lo show di Sky prodotto da Fremantle cambia casa e approda in una nuova e spettacolare location, un vero e proprio Dome in cui prenderà vita una macchina produttiva colossale. Ci sono 300 persone impiegate per il montaggio del palco la cui superficie calpestabile è di ben 800 metri quadrati. Sono state montate 1,5 km di americane, più 250 mq di ledwall - di cui 200 metri quadrati movimentati tramite software su binari e sistema di pompe idrauliche - e 4 pedane di 8,5 x 2 metri ciascuna, automatizzate con software custom. L’allestimento prevede 50 metri di binari telecamere, 30 metri di binari telecamere remotati, 15 telecamere - di cui una Dynamicam volante – 20 chilometri di cavi, 20 motori a velocità variabile, 40 metri di sipari per ingresso scene, 18 motori kinesys per movimentazione del tetto con 70 luci motorizzate e 500 metri di scenoluminoso. In totale sono oltre 200 le persone che lavorano dietro le quinte ogni settimana per preparare lo show.

X FACTOR 2019, X FACTOR DAILY CON LUNA MELIS

È partito il 18 ottobre X Factor Daily, il “diario di bordo” quotidiano che torna con un debutto in conduzione. A Luna Melis è, infatti, affidato il racconto della preparazione dei concorrenti ai Live. La giovanissima rapper sarda che ha conquistato il terzo posto a X Factor 2018 guiderà il pubblico dietro le quinte dello show, per mostrare la preparazione delle performance, il rapporto fra giudici e concorrenti e la grande macchina organizzativa del programma. Luna sosterrà i concorrenti lungo tutto il loro percorso nei Live di #XF13, un viaggio indimenticabile che lei conosce benissimo: vivrà con loro i momenti di svago nel Loft, li accompagnerà tra gli insegnamenti e i consigli di giudici e producer, li seguirà nelle prove all’X Factor Dome e rivedrà e commenterà con loro le esibizioni sul palco. Come lo scorso anno i concorrenti vivranno un rapporto più stretto con il pubblico: ognuno di loro, infatti, potrà raccontare l’esperienza nel programma dal proprio punto di vista pubblicando contenuti su un proprio account Instagram e interagendo con i fan rispondendo ai commenti. Un racconto in soggettiva che farà sentire la loro voce non solo sul palco e nel daily ma anche in rete. Da quest'anno è possibile anche iscriversi al servizio Telegram di X Factor, per ricevere video, news esclusive e anticipazioni sul programma. Basta cercare il canale X Factor su Telegram e da quel momento si riceveranno notizie sui giudici e sui concorrenti di X Factor 2019 e su X Factor Daily. Dal lunedì al venerdì sarà possibile seguire i protagonisti nella preparazione delle sfide e nella vita di tutti i giorni nel loft, nelle sale prove e in teatro. Anche quest’anno non mancherà l’appuntamento con X Factor Weekly, ogni sabato dal 26 ottobre, che oltre a ripercorrere i momenti salienti della settimana, mostrerà il primo concerto live dell'eliminato.

L’appuntamento con X Factor Daily è alle 19.35, con X Factor Weekly alle 18.30, su Sky Uno, e sempre disponibili on demand, su Sky Go, su smartphone e in streaming su NOW TV.