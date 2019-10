X Factor 2019 Home Visit: i 20 che vanno con Mara Marionchi, Malika, Samuel e Sfera Ebbasta

X Factor 2019: ecco chi va agli Home Visit con Mara Marionchi e Malika

Con le scelte di Malika Ayane e Mara Maionchi si è chiusa la fase dei Bootcamp di X Factor 2019: anche le categorie degli Under Uomini e degli Over hanno i cinque aspiranti concorrenti che voleranno a Berlino per gli Home Visit. La cantautrice milanese e la discografica hanno sottoposto i rispettivi talenti alla temuta Sfida delle sedie con gli switch che, anche stavolta, hanno provocato applausi e contestazioni da parte del pubblico del Mediolanum Forum di Assago. I cinque Over scelti da Mara Maionchi sono Tomas Tai, Marco Saltari, Gabriele Troisi, Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro. Malika Ayane, invece, porta agli Home Visit gli Under Uomini Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Emanuele Crisanti (Nuela), Daniel Acerboni, Davide Rossi.

X Factor 2019: ecco chi va agli Home Visit con Samuel e Sfera Ebbasta

Questi dieci scelti da Mara Maionchi e Malika, insieme agli altri dieci scelti la scorsa settimana da Samuel e Sfera Ebbasta, voleranno a Berlino per gli Home Visit di X Factor 2019: un unico luogo per tutti e 4 i giudici. Le cui scelte finali si vedranno nella puntata di giovedì prossimo, 17 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, disponibile on demand, visibile su Sky Go e, in streaming, su NOW TV. Samuel e Sfera Ebbasta, nella scorsa puntata avevano riascoltato gli aspiranti concorrenti di questa edizione nelle rispettive categorie – Gruppi e Under Donna – sottoponendoli alla temutissima Sfida delle sedie, che al momento degli switch (i cambi per far posto agli altri candidati passati, una volta riempite le 5 sedie) aveva infiammato gli animi del pubblico del Mediolanum Forum di Assago. I cinque Gruppi che accedono agli Home Visit, scelti da Samuel, sono: Kyber, K_Mono, Sierra, Booda e Seawards. Le cinque Under Donna che Sfera Ebbasta porterà con sé nella fase successiva sono: Silvia Cesana (Sissi), Mariam Rouass, Beatrice Giliberti, Sofia Tornambene (Kimono) e Giordana Petralia.

Ascolti tv, X Factor 2019 al 3,7% su Sky Uno

Intanto, giovedì 10 ottobre 2019 l’appuntamento di X Factor 2019 – talent di Sky prodotto da Fremantle – ha visto ottimi ascolti tv: è stato visto nel complesso da 1 milione 72 mila spettatori medi, con il 3,7% di share per il primo passaggio su Sky Uno e con 1 milione 500 mila spettatori unici. Sui social, X Factor è stato il programma più commentato della giornata con 491.200 interazioni totali. Su Twitter l’hashtag ufficiale #XF13 è entrato nella classifica italiana dei Trending Topic e vi è rimasto fino alle prime ore di questa mattina (fonte: Nielsen Social/Trends24.in).