Yogurt con gli effetti del Viagra. YOGURT AL VIAGRA, CHE IMPENNATA



Yogurt con effetti simili a quelli del Viagra. Lo dice il dottor Guglielmo Buonamici , ex ricercatore universitario coopera con il Cnr di Pisa, dove i suoi cibi funzionali – tra cui il pane antinfiammatorio - sono oggetto di esperimenti. Il medico collabora pure con il San Raffaele di Milano che nutre interesse alle sue ricerche di nutraceutica, la scienza che studia gli effetti delle sostanze chimiche naturali sulla salute.



Yogurt con gli effetti del Viagra. YOGURT AL VIAGRA, CHE IMPENNATA - Yogurt funzionale in vendita nei supermercati



Lo yogurt funzionale con effetti di viagra sarà in commercio tra qualche mese Il dottor Guglielmo Buonamici ha ottenuto l’autorizzazione dal Ministero e, da settembre, un grosso marchio della grande distribuzione nazionale inizierà la produzione e la vendita nei supermercati. Tra gli scaffali potrete dunque trovare questo yogurt viagra che agisce contro i sintomi dell’andropausa e della menopausa e che sarà di sollievo per le vampate di calore.



Yogurt con gli effetti del Viagra. YOGURT AL VIAGRA, CHE IMPENNATA - Gli yogurt funzionali sono due: Lui e Lei



Buonamici ha rivelato che gli yogurt funzionali in verità sono due: Lui e Lei. Viagra e menopausa, ecco gli yougurt che risolvono i problemi. “Il Lei - spiega il medico a La Nazione - è indicato per il periodo pre, durante e post menopausa. Ha una funzione simil estrogenica, ma non contiene elementi di sintesi chimica, perché è a base di estratti vegetali. Perciò sono assenti gli effetti collaterali che, invece, possono manifestarsi con il cerotto che, oggi, tante donne usano per la terapia ormonale sostitutiva. Il Lui, invece, previene l’ipertrofia prostatica benigna ed è energizzante per l’erezione”.



Yogurt con gli effetti del Viagra. YOGURT AL VIAGRA, CHE IMPENNATA - L’Albero della potenza e lo yogurt funzionale



Questo yougurt funzionale è caratterizzato da più fitocomplessi estratti da piante tropicali rinvenute in Amazzonia che secondo quanto il dottor Buonamici rivela di aver scoperto grazie a un caso. “Esplorando la foresta amazzonica, mi si avvicinò un indio kaboco che mi portò a quello che loro chiamano l’Albero della potenza. Raccolsi foglie e radici, le portai in laboratorio, all’Università di Salvador, dove furono fatti esperimenti sui topi anziani i quali ebbero un incredibile risveglio della libido mostrandosi sessualmente iperattivi”, ha raccontato Buonamici.



Yogurt con gli effetti del Viagra. YOGURT AL VIAGRA, CHE IMPENNATA - La scoperta dello yogurt funzionale è stata brevettata



Il dottor Guglielmo Buonamici appena tornato in Italia ha subito brevettato la sua scoperta dello yogurt funzionale. Ora il medico è in attesa del il via libera dalla commissione europea. Nel frattempo è alla ricerca di un caseificio interessato alla produzione. Il medico ha inoltre inventato un alto altro yogurt funzionale che abbassa il colesterolo. Rispetto a quelli in commercio, rivela che abbattono i livelli di colesterolo fra l’8 e il 10%, il mio rivela Buonamici arriva a 25-27%”.