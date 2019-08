Zanzare, virus mortale colpisce il cervello. VIRUS ZANZARE, CRESCE L'ALLARME

Zanzare, virus mortale colpisce il cervello: uccide 3 persone su 10. SINTOMI

L’encefalite equina dell’Est provoca la morte di 3 persone su di 10. Coloro che sopravvivono riportano gravi danni neurologici.

L’encefalite equina dell’Est è un’infezione del cervello provocata dalla puntura di zanzare infette. Il virus mortale che la causa appartiene al genere Aplhavirus e alla famiglia delle Togaviridae.

Il virus mortale che causa l’encefalite equina dell’Est provoca la morte delle persone tra i 2 ed i 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi. In alcuni casi però uccide in un arco di tempo più lungo.

Coloro i quali riescono a sopravvivere riportano gravi danni neurologici. Il virus provoca problemi fisici e soprattutto mentali. Causa infatti problemi intellettuali seri, disturbi cerebrali, disturbi della personalità, paralisi e convulsioni.

L’encefalite equina dell’Est provocata dal virus mortale ha un periodo di incubazione tra i 2 e i 10 giorni dalla puntura di una zanzara infetta. Si può presentare in modo asintomatico oppure in maniera sistemica o encefalitica.

Quando è sistemica, i sintomi sono malessere, brividi, febbre, dolore alle articolazioni o ai muscoli.

Quando è encefalitica, i sintomi sono mal di testa, febbre, irritabilità, anoressia, sonnolenza, diarrea, vomito, convulsioni, cianosi e coma.

Il virus è stato inizialmente scoperto in alcune galline. Può essere trasmesso attraverso la puntura di zanzara. Le autorità locali della Florida hanno fatto sapere che “il rischio di trasmissione nell'uomo è aumentato”.

L’encefalite equina dell’Est si trova nell’America dell’Est, nel Nord America e nei Caraibi. Di recente si è registrato un aumento dei casi in Florida. Negli Usa ogni anno si registrano 7 casi.

È fondamentale prevenire le punture delle zanzare per evitare di non essere contagiati. È dunque opportuno utilizzare repellenti, coprirsi e adottare corrette misure di igiene negli luoghi in cui vi sono specchi d’acqua.