Zurigo-Napoli tv in chiaro o pay tv? ZURIGO NAPOLI E STREAMING DOVE VEDERLA

ZURIGO NAPOLI su TV8 o solo su Sky Sport? Facciamo il punto su dove seguire la sfida della squadra di Ancelotti in Scvizzera. Dopo la lunga pausa invernale, l’Europa League entra nella fase cruciale con le sfide a eliminazione diretta, live e in chiaro per tutti solo su TV8. Al Letzigrund Stadion il Napoli fa visita agli svizzeri dello Zurigo nell’andata dei 16esimi di finale.

Zurigo-Napoli tv in chiaro su TV8

ZURIGO-NAPOLI sarà trasmesso, in diretta su TV8, giovedì 14 febbraio, alle ore 21.00. Pre-partita, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport, alle ore 20.30, con i collegamenti con gli inviati sul campo per “respirare” l’atmosfera dello stadio ed essere aggiornati in tempo reale sulle formazioni ufficiali. In studio, Anna Billò conDaniele Adani, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani e Fayna, che racconterà curiosità e aneddoti su match e personaggi. Al termine dell’incontro, alle ore 23.00, lo studio post-partita con le interviste a caldo e i commenti dei giocatori e degli allenatori. A mezzanotte, Terzo Tempo Europa, il talk show di Sky Sport dedicato alla tre giorni di coppe europee con l’analisi dei temi principali delle sfide di Europa e Champions League. Spazio ai gol e ai gesti tecnici più spettacolari, alle rivelazioni e alle dichiarazioni di allenatori e giocatori. A seguire, a mezzanotte e mezza, gli highlight di tutte le partite di andata dei sedicesimi di Europa League. Riflettori puntati, in particolare, sulle sfide che vedono in campo Inter e Lazio, opposte, rispettivamente, a Rapid Vienna e Siviglia. A seguire, le fasi salienti delle quattro sfide di Champions League, in programma tra martedì e mercoledì, con particolare attenzione al match della Roma, che ospita il Porto.

Escluso dalla Champions League nell’ultimo turno per la sconfitta di misura patita a Liverpool, il Napoli punta a conquistare l’Europa League, un traguardo che non raggiunge dal lontano 1989, quando nell’allora Coppa Uefa superò nella doppia finale lo Stoccarda (vittoria per 2-1 nella gara casalinga e pareggio per 3-3 in Germania). Lo Zurigo, invece, si è qualificato grazie al secondo posto nel gruppo A (alle spalle del Bayer Leverkusen), ottenuto con 10 punti frutto di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il prossimo appuntamento su TV8 è fissato per giovedì 21 febbraio, sempre alle ore 21.00, con la diretta di Inter-Rapid Vienna, partita valida per il ritorno dei 16esimi di finale di Europa League.

ZURIGO-NAPOLI FORMAZIONI

ZURIGO (4-2-3-1): Brecher; Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgioni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey. ALLENATORE: Magnin.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Fabian Ruiz; Insigne, Milik. ALLENATORE: Ancelotti.

ARBITRO: Mazic (Serbia).