MILAN: NIANG, SI' AL WATFORD. Galliani: 'Ocampos prima scelta'. Ma...

MILAN, GALLIANI: "NIANG A LONDRA PER LE VISITE MEDICHE CON IL WATFORD"



Mbaye Niang al Watford, ormai è quasi fatta. La conferma arriva dalle parole dell'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani. "Manca pochissimo, abbiamo firmato col Watford. Pozzo mi ha detto che sono d’accordo col giocatore, noi lo abbiamo autorizzato ad andare a Londra per fare le visite mediche. Non ha ancora trovato un accordo economico col Watford, ma lo troverà".

MILAN, NIANG AL WATFORD: PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO SE SEGNA 10 RETI



Niang va al Watford in prestito oneroso a 750mila euro con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. C'è anche una clausola di obbligo di riscatto nel caso l'attaccante francese realizzi 10 reti in Premier League.



MILAN, GALLIANI: "OCAMPOS? ASPETTIAMO LA RISPOSTA DEL GENOA"



Lucas Ocampos sarà il sostituto di Niang al Milan? Galliani conferma che il club rossonero spera di prendere i 22enne esterno d'attacco argentino in forza al Genoa, ma di proprietà del Marsiglia (prestito con diritto di riscatto dopo un certo numero di presenze). "Ci daranno una risposta tra qualche giorno. Ocampos è la prima scelta, il Genoa non ci ha ancora detto sì ma neanche no, abbiamo deciso di aspettare tre giorni".

OCAMPOS AL MILAN? IL GENOA FRENA



Il Genoa frena, perché in cambio avrebbe voluto Niang che però va al Watford. Il Milan spera di convincere Preziosi si Ocampos ma non è scontato perchè a questo punto una partenza del 22enne esterno d'attacco argentino lascierebbe un buco nella rosa del Grifo...