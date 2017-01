Milan, opzionato Giovanni Simeone per l'estate. Cholito verso i rossoneri



Il Milan ha opzionato Giovanni Simeone, il talentuoso attaccante del Genoa figlio del Cholo Diego Pablo Simeone. L'argentino in rossonero a luglio dunque? L'Indiscrezione è lanciata da tuttomercatoweb secondo cui il Genoa in queste ore ha riscattato l'intero cartellino del Cholito dal River Plate. Giovanni Simeone - attaccante classe '95 che ha già segnato dieci gol quest'anno in serie A - ha visto il Milan strappare un'opzione per il mercato estivo.



Milan sul Cholito Simeone del Genoa. Ma prima bisogna chiudere il closing



L’operazione, ovviamente, dipende dal closing tra Fininvest e Sino-Europe (teoricamente previsto entro il 3 marzo), con il consorzio cinese che ha promesso almeno 100 milioni di euro per rafforzare la squadra. Il profilo del Cholito piace a Vincenzo Montella: prima punta moderna, letale in area di rigore, ma capace di giocare con la squadra. Giocatore tecnico e dotato di buon fisico. Un bel nome per far ripartire il nuovo Milan.



Milan-Simeone... e la cessione di Carlos Bacca



Resta però da monitorare anche la situazione di Carlos Bacca che il club rossonero dovrà cercare di piazzare la prossima estate in qualche club straniero dopo il tentativo fallito lo scorso agosto (quando il colombiano rifiutò il West Ham che aveva già chiuso l'accordo con i rossoneri).