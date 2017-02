Milan passa a Bologna in 9 Kucka-Paletta rosso, gol vittoria di Pasalic

Milan passa a Bologna in 9 Kucka-Paletta rosso, gol di Pasalic



Impresa del Milan al Dall'Ara di Bologna. Nel recupero della 18a giornata di Serie A, la squadra di Montella batte 1-0 in 9 uomini i padroni di casa. Un successo importantissimo che permette ai rossoneri di salire a 40 punti e avvicinare Inter e Atalanta al 5° posto (a quota 42, con la Lazio a 43).

Il Milan parte col piede giusto, ma resta in 10' al 37' per l'espulsione di Paletta (doppia ammonizione). Quindi rosso a Kucka al 14' st. Donnarumma fa un miracolo su tiro ravvicinato di Krejci, poi all'89' una magia di Deulofeu che serve a Pasalic l'assist-vittoria (lo spagnolo già a metà ripresa aveva messo il croato davanti al portiere, ma in quel caso era mancata la freddezza al centrocampista di proprietà del Chelsea).



MILAN, DIFESA IN EMERGENZA A ROMA CONTRO LA LAZIO



Il Milan sorride e torna alla vittoria dopo 4 ko di fila. Ora i ragazzi di Montella sono attesi al Monday Night contro la Lazio all'Olimpico: oltre ai 2 espulsi (Paletta, Kucka) da valutare anche le condizioni di Romagnoli, uscito nel primo tempo per infortuni. Tenuto conto che sono ko anche De Sciglio e Antonelli, la difesa è in assoluta emegenza.



BOLOGNA-MILAN, DEULOFEU; "MAI VISTA UNA GARA COSI'. IL GOL? IN QUEL MOMENTO SERVIVA QUALCOSA DI DIFFICILE"



"Non ho mai visto una partita così, in nove contro undici. Sapevamo di potercela fare, con il cuore, con l'impegno. L'azione del gol? Mi piace far cose difficili, in quel momento c'era bisogno di una cosa difficile. Pasalic stava venendo incontro, ho attaccato la porta e il difensore.Non credo si possa parlare di crisi, contro Udinese e Sampdoria abbiamo giocato bene, oggi abbiamo giocato bene, siamo giovani, sappiamo giocare a calcio, il Milan è il Milan".



BOLOGNA-MILAN 0-1 IL TABELLINO



Bologna (4-3-3): Da Costa; Krafth, Gastaldello (18' st Petkovic), Maietta, M'Baye (32' st Torosidis); Dzemaili, Pulgar (35' st Viviani), Nagy; Verdi, Destro, Krejci. A disp.: Ravaglia, Sarr, Oikonomou, Helander, Taider, Donsah, Rizzo, Di Francesco, Sadiq. All: Donadoni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli (31' Zapata), Vangioni; Kucka, Locatelli (1' st Gomez), Pasalic; Suso, Bacca (17' st Poli), Deulofeu. A disp.: Storari, Plizzari, Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Ocampos, Lapadula, Cutrone. All: Montella

Arbitro: Doveri

Marcatori: 44' st Pasalic (M)

Ammoniti: Paletta (M), M'Baye (B), Abate (M), Gastaldello (B), Verdi (B), Kucka (M), Vangioni (M), Nagy (B)

Espulsi: Paletta (M) al 37' e Kucka (M) al 14' st per doppia ammonizione