Milan punta su Depay. Spunta Rugani in difesa. E Modric...

Il Milan pensa a Memphis Depay, attaccante del Lione. Secondo Sport Mediaset, mercoledì l'agente dell'olandese ha ribadito alla dirigenza milanista di voler lasciare il club francese in questa finestra di mercato. Il Lione chiede 40 milioni di euro, ma si potrebbe iniziare a trattare da 30 milioni più bonus. Fronte difesa (prendere un centrale è priorità per il Diavolo in questo momento). Il Milan, come noto, vorrebbe vestire di rossonero Merih Demiral, ma la trattativa con la Juventus è complicata (pur restando aperta). Per questo Maldini e Boban - secondo Tuttosport - starebbero valutando anche un altro difensore centrale bianconero, ossia Daniele Rugani, che in questa stagione rischia di trovare pochissimo spazio. Resta assolutamente in piedi anche la possibilità di arrivare al 20enne francese Dayot Upamecano (con il Lipsia che lo valuta 50 milioni, ma potrebbe gradire l'inserimento di Calhanoglu nella trattativa). Sullo sfondo il croato Dejan Lovren del Liverpool, il 25enne Eric Bailly che trova poco spazio nel Manchester United e lo svizzero Fabian Schar del Newcastle United. Questione Modric: ingaggio alto (10-12 milioni netti, fuori dai parametri rossoneri) e al momento volontà del croato di restare al Real Madrid. Situazione difficilissima, se ne riparlerà nelle prossime settimane, dopo la fine della tournée americana dei blancos.

Milan su Matias Zaracho, il gemello di Lautaro Martinez

Il Milan pensa a Matias Zaracho (soprannominato “El Negrito”) del Racing di Avellaneda. Il 21enne argentino è un attaccante/trequartista che potrebbe ben integrarsi al fianco di Piatek. Un giocatore duttile, rapido, forte tecnicamente e capace di puntare l'uomo. Diego Milito - direttore sportivo del club argentino - ha definito Zaracho il “nuovo Lautaro e già pronto per una grande italiana”. La valutazione è attorno ai 20 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport l’agente di Zaracho ha parlato con i dirigenti del Milan, il direttore tecnico Maldini e il Cfo Boban, e i contatti si rinnoveranno a breve. Il club rossonero dovrà superare la concorreneza di Porto e Atletico Madrid che si sono mosse per il talento argentino.