Milan-Rafael Leao, operazione da 25 milioni più bonus. E poi...

Milan-Rafael Leao, operazione da 25 milioni più bonus. Duarte in arrivo

Rafael Leao è pronto a vestire la maglia del Milan. L'attaccante portoghese (giocatore di grande fisico, ottima tecnica e abilità nello svariare sul frotne offensivo dove può ricoprire il ruolo di prima punta o seconda al fianco di Piatek), classe '99, arriva da Lille, per 25 milioni di euro più bonus (comunque non superando complessivamente i 30 milioni di euro), secondo quanto riporta Sky Sport. Leao - reduce da una stagione con 8 gol in 24 presenze in Ligue 1 - firmerà per cinque anni, fino al 30 giugno 2024 con la società di Via Aldo Rossi. In arrivo anche Léo Duarte, 23enne difensore centrale del Flamengo. Operazione da circa 11 milioni più bonus: si giocherà il posto al fianco di Romagnoli con Musacchio e Caldara (quando l'ex difensore dell'Atalanta avrà recuperato dall'infortunio).

Milan, Correa e André Silva: la situazione

Fronte Correa. La trattativa tra Milan e Atletico Madrid è complicata, ma ancora aperta, malgrado la brusca frenata nelle ultime ore. L'entourage dell'attaccante argentino è a Milano. Il club rossonero non è disposto a corrispondere 15 milioni di bonus portando l'operazione attorno a 55 milioni e non andrà oltre un affare da 45 mln (38-40 di fisso). Da valutare la posizione di André Silva (dopo l'addio di Cutrone che giocherà Wolverhampton per circa 23 milioni): Jorge Mendes è ancora al lavoro con il Monaco dopo lo stop nella trattativa della scorsa settimana. Possibile una riapertura, ora che il club francese ha venduto Radamel Falcao al Galatasaray. Mariano Diaz del Real Madrid l'alternativa ad Andrè Silva.