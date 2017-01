Milan sofferenza: segna Bacca e il Cagliari va ko nel finale

Il Milan piega il Cagliari dopo 88 minuti di sofferenza: segna Carlos Bacca, sin lì poco convincente (così come Niang: Suso unico vero faro dell'attacco rossonero) grazie a un assist di Gianluca Lapadula (entrato nel finale con Montella che ha varato un 4-2-4). Finisce 1-0 e i padroni di casa alla fine sorridono, portando a cass i 3 sudatissimi punti contro la peggior difesa della A. Nel recupero espulso Bruno Alves per aver atterrato Bacca (lanciato in porta da un generoso Locatelli).



MILAN, MIGLIOR GIRONE D'ANDATA DAL 2011/2012



Il Milan conclude il girone di andata dal 2011/2012 a oggi. In quell'occasione la squadra rossonera finì la prima parte del campionato al secondo posto in classifica con 40 punti, staccata da una sola lunghezza dalla Juventus. Ora i rossoneri sono a quota 36: quinto posto con una partita in meno (da recuperare a inizio febbraio contro il Bologna, per la Supercoppa vinta a Doha contro la Juventus). Lazio a +1, Napoli a +2 e Roma a +5, tutte con una partita in più del Milan di Montella.



Milan, Bacca, settimo gol dopo sette partite di digiuno



Carlos Bacca va in gol dopo 7 partite e oltre tre mesi di digiuno in campionato. Per il colombiano è la settima rete in serie A. Non segnava dal 2 ottobre su rigore contro il Sassuolo (nella rimonta del 4-3), mentre l'ultimo gol su azione fu a settembre (contro Sampdoria e Lazio).



MILAN-CAGLIARI 1-0 TABELLINO E PAGELLE



Milan (4-3-3): Donnarumma 6,5; Abate 6,5 (28' Antonelli 6,5), Paletta 7, Romagnoli 6, De Sciglio 6; Pasalic 5,5 (34' st Lapadula 7), Locatelli 6, Bonaventura 6 (20' st Bertolacci 5,5); Suso 6,5, Bacca 6, Niang 5. A disp.: Gabriel, Plizzari, Calabria, Gomez, Ely, Zapata, Sosa, Honda, Poli. All.: Montella 5,5

Cagliari (4-3-1-2): Rafael 6; Pisacane 6, Ceppitelli 6, Alves 6, Capuano 5,5; Isla 6,5, Di Gennaro 7, Dessena 6 (47' st Giannetti sv); Barella 6,5; Farias 5,5 (33' st Joao Pedro 5,5), Sau 5,5 (28' st Borriello 6). A disp.: Colombo, Crosta, Salamon, Munari, Murru, Bittante, Tachtsidis. All.: Rastelli

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 43' st Bacca

Ammoniti: nessuno

Espulsi: 49' st Bruno Alves (C)