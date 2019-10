Milan-Spal 1-0, decide Suso. Pioli: "Champions? Tutto è possibile"

"Avevo chiesto lo spirito alla squadra, l'ho visto ed e' stato quello giusto. Abbiamo rischiato poco e costruito tanto, peccato aver tenuto il risultato in bilico fino alla fine, ma sono vittorie sofferte che possono aiutarci. Sono contento per club e giocatori e tifosi, ma dobbiamo subito pensare alla prossima contro un avversario difficile". Stefano Pioli analizza la vittoria del Milan sulla Spal. Finisce 1-0 a San Siro ed è il primo successo del tecnico sulla panchina rossonera (dopo il 2-2 contro il Lecce e la sconfitta all'Olimpico contro la Roma). Tre punti arrivati grazie a una punizione di Suso (primo gol stagionale per lo spagnolo), tenuto in panchina inizialmente. Una rete pesantissima quella segnata dall'esterno rossonero. "Suso ha gran qualita', puo' fare di piu' e sono contento di allenare un giocatore con le sue caratteristiche. Dobbiamo cominciare a ragionare da squadra - aggiunge Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport - non si vince o perde mai per un singolo".

Il Milan ha cambiato marcia al rientro in campo dopo l'intervallo: "La Spal non poteva tenere i ritmi del primo tempo, in ogni caso nei primi quarantacinque minuti abbiamo colpito una traversa clamorosa e siamo stati comunque pericolosi. Nella ripresa la Spal ha abbassato il baricentro e siamo arrivati piu' vicini alla loro porta. Ci sono stati errori tecnici da evitare in futuro, ma dal punto di vista di voglia e carattere la squadra ha messo in campo buone cose". La zona Champions è a sei punti: "Sento che la squadra può crescere, se sei convinto tutto è possibile. Dobbiamo affrontare le partita una alla volta, dobbiamo essere preoccupati il giusto e battagliare dall'inizio alla fine come abbiamo fatto oggi. Con la qualità da sola ormai le partite non si vincono più. Recuperiamo energie, domenica sera vogliamo mettere in campo un'altra prestazione convincente".

(FOTO LAPRESSE)



Contro la Spal Pioli ha scelto Piatek titolare. Su un Milan a due punte con Leao e il Pistolero, l'allenatore rossonero spiega: "Leao dietro Piatek è una soluzione, stavo pensando di inserirlo qualora non avessimo sbloccato la partita. Le possibilità ci sono, abbiamo tanti giocatori di qualità ma non posso farli giocare tutti insieme almeno fino a quando non avremo un equilibrio e una convinzione diversa da quella attuale". In chiusura uno sguardo al calendario, che propone per il Milan tre impegni complicati in fila. Si parte domenica sera nel match casalingo contro la Lazio, poi trasferta all'Allianz Stadium contro la Juventus e di nuovo a San Siro col Napoli: "La squadra deve essere convinta di poter fare bene, sono partite difficilissime e gli avversari sono forti: affrontiamoli uno per volta battagliando fino alla fine", spiega Pioli.

MILAN-SPAL 1-0 TABELLINO

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Duarte, Musacchio (46' Calabria), Romagnoli, Hernandez; Paquetà (87' Bonaventura), Bennacer, Kessiè; Castillejo (57' Suso), Piatek, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A.Donnarumma, Conti, Gabbia, Biglia, Krunic, Borini, Rebic, Rafael Leao. Allenatore: Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza (82' Paloschi), Murgia, Missiroli (71' Valoti), Kurtic, Reca (82' Sala); Petagna, Floccari. A disposizione: Letica, Thiam, Igor, Felipe, Salamon, Cannistra, Valoti, Valdifiori, Mastrilli, Moncini. Allenatore: Semplici.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

MARCATORI: 63' Suso (M)

NOTE: Ammoniti G.Donnarumma, Duarte, Calhanoglu (M); Floccari, Vicari, Cionek, Kurtic (S). Recupero 0'pt - 3'st.