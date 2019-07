Milan su Matias Zaracho, il gemello di Lautaro Martinez. E su Demiral...

Milan su Matias Zaracho, il gemello di Lautaro Martinez

Il Milan pensa a Matias Zaracho (soprannominato “El Negrito”) del Racing di Avellaneda. Il 21enne argentino è un attaccante/trequartista che potrebbe ben integrarsi al fianco di Piatek. Un giocatore duttile, rapido, forte tecnicamente e capace di puntare l'uomo. Diego Milito - direttore sportivo del club argentino - ha definito Zaracho il “nuovo Lautaro e già pronto per una grande italiana”. La valutazione è attorno ai 20 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport l’agente di Zaracho ha parlato con i dirigenti del Milan, il direttore tecnico Maldini e il Cfo Boban, e i contatti si rinnoveranno a breve. Il club rossonero dovrà superare la concorreneza di Porto e Atletico Madrid che si sono mosse per il talento argentino.

Milan-Demiral, si parla con la Juventus

Fronte Demiral. Il Milan sta parlando con la Juventus per il 21enne difensore turco che ha collezionato 14 presenze e due gol con la maglia del Sassuolo nella seconda parte di campionato. Marco Giampaolo ha fatto il suo nome per rinforzare la difesa e completare il reparto dei centrali (Romagnoli, Musacchio e Caldara). Secondo Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, la Juve ha fatto come prima richiesta 40 milioni di euro, mentre il Milan offre di meno. Trattativa difficile ma in corso: da capire anche con che formula (prestito con diritto di riscatto, obbligo, altri rumors raccontano anche di ipotesi prestito secco)

A livello di centrocampo si attende la fine della Coppa d'Africa per ufficializzare l'arrivo di Bennacer dall'Empoli, resta complessa l'idea Modric (che vorrebbe comunque restare al Real Madrid con cui ha altri due anni di contratto a 10 milioni netti a stagione) anche se Boban non demorde (se ne riparlerà nelle prossime settimane dopo le amichevole americane dei blancos) e - secondo la Gazzetta - torna in auge l'ipotesi Praet (ma la Sampdoria chiede 25 milioni).

Secondo ESPN intanto il Milan avrebbe mostrato interesse per il 19enne centrocampista dell’FC Dallas, Paxton Pomykal. Sulle tracce del giovane giocatore statunitense ci sarebbero anche club inglesi e tedeschi.

Il Milan dovrà comunque cedere alcuni giocatori per sbloccare le trattative in entrata: si valuteranno offerte per i vari Suso (Roma vigile), Kessie (piace ai club inglesi e viene valutato attorno ai 35 milioni), passando per Calhanoglu (interesse del Lipsia), Laxalt (Torino, Atalanta e Zenit), Castillejo e Borini.