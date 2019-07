Milan, Suso alla Roma? I rossoneri chiedono Zaniolo

La Roma continua a seguire Suso (su richiesta del nuovo allenatore Paulo Fonseca), ma le contropartite messe sul piatto dai giallorossi sin qui non scaldano il club rossonero. No ai vari Pastore, Defrel e Under. Ecco perchè i dirigenti del Diavolo sono partiti in contropiede: la Roma vuole Suso? Allora che dia Zaniolo in cambio. Una proposta/provocazione, per dare un messaggio molto chiaro: l'esterno d'attacco spagnolo non si svende. I capitolini avrebbero già fatto sapere al Milan di non essere disposti a inserire il centrocampista ex Inter nella trattativa. Possibile che sia il nome di Patrick Schick quello giusto per dare una svolta all'affare sull'asse Milano-Roma.

Milan, Giampaolo: "Suso? "Può fare la differenza. Il suo futuro va al di sopra delle mie competenze"

“Mi ha dato grande disponibilità per lavorare in quel ruolo (trequartista, ndr). Lo ha fatto anche molto bene. È un giocatore forte che ha visione di gioco, che salta l’uomo. Sono contento di lui. Suso è un giocatore forte che può fare la differenza. Gli sviluppi di mercato e le situazioni che vanno al di sopra di me, non mi competono. Dovete parlarne con Maldini, Boban e Massara. Io oggi alleno 22 giocatori e cerco di tirare fuori il meglio da loro”, ha detto Marco Giampaolo di Jesus Suso.

Milan: Demiral e Correa, il punto sulle trattative del calciomercato rossonero

Intanto nel mercato rossonero resta caldo il nome di Demiral, difensore che la Juventus ha acquistato dal Sassuolo per 18 milioni di euro. Si tratta si tratta secondo la logica del prestito con diritto di riscatto e controriscatto così che la Juve non perda completamente il controllo su un giovane centrale in cui crede).

Fronte attacco. Il Milan è al lavoro per il 24enne Correa: martedì una delegazione dell’Atletico Madrid arriverà a Milano, secondo quanto riporta Repubblica, per cercare di definire il passaggio in rossonero dell’argentino. André Silva (Monaco) e Cutrone (Wolverhampton, ipotesi che al momento non convince il giovane attaccante rossonero) dovranno però essere venduti per creare il tesoretto da girare al club spagnolo.