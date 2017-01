Milan, torna Storari come vice-Donnarumma. Gabriel al Cagliari

Marco Storari torna al Milan e Gabriel va al Cagliari. I due club hanno trovato un’intesa di massima sulla base di uno scambio di prestiti. L’ex vice di Gigi Buffon alla Juventus è pronto a vestire nuovamente la casacca rossonera. A quasi 40 anni Storari rivede Milanello, lui già ci era stato due volte: nel 2007 (sei mesi da gennaio a giugno) e nel 2010 (sei mesi da luglio 2009 a gennaio 2010).

Trattativa in fase avanzata: Storari a Milano per definire i dettagli, il nodo da sciogliere è legato alla durata del contratto visto che il portiere vorrebbe magari un altro anno oltre ai sei mesi di questa stagione. Per Gabriel (che aveva ben impressionato a Carpi due stagioni fa) invece il Cagliari si presenta come un'ottima opportunità per giocare in serie A e fare esperienza visto che al Milan è chiuso da Donarumma ed è reduce da un prestito a Napoli dove era stato il 12°.