Milan umiliato dall'Atalanta: 5-0. Boban: "Imbarazzante, ma non è tutto da buttare"

Disfatta Milan, a Bergamo l'Atalanta vince 5-0 - "Non ci aspettavamo questa prestazione dopo un mese e mezzo di miglioramenti fisici e tattici. Oggi c'e' stata una sola squadra in campo e il Milan e' stato imbarazzante. Comunque non tutto e' da buttare perche' la squadra e' cresciuta molto in questi mesi". Cosi' Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, dopo la pesante sconfitta dei rossoneri per 5-0 contro l'Atalanta. "La squadra non e' riuscita a leggere le situazioni di gioco e non ha saputo reagire - ha spiegato il dirigente ai microfoni di Dazn - Non dobbiamo parlare dei singoli, oggi c'e' stato un problema collettivo. Non e' questa la maniera di giocare per il Milan". Poi sul futuro: "Non sara' un bel Natale. Volevamo essere subito competitivi. Ma ricreare il Milan di Berlusconi in uno o due anni e' impossibile. Ora dobbiamo reagire e riflettere sulle prossime mosse. Cercheremo di fare il meglio rispetto alle nostre possibilita' e proveremo a migliorare la squadra", ha concluso Boban.

A Bergamo finisce addirittura 5-0 per la squadra di Gasperini, che reagisce subito dopo il ko di Bologna. Decidono la doppietta di Ilicic e i sigilli di Gomez, Pasalic e Ilicic: i rossoneri dopo quattro risultati utili di fila tornano a perdere, restando in una situazione di metà classifica abbastanza deludente. I bergamaschi invece scavalcano il Cagliari e si prendono il quinto posto a quota 31 punti. I bergamaschi partono forte e impegnano subito Donnarumma con Ilicic, sbloccando poi al 10’ con una meraviglia del Papu Gomez, che da sinistra supera Conti con un tunnel ed esplode un destro sotto la traversa imprendibile per il portiere rossonero.

Dominio assoluto dei padroni di casa, che dopo un’altra manciata di minuti sfiorano il bis con l’ex Pasalic, bravo a coordinarsi da fuori area e sfortunato nel colpire la parte superiore della traversa. La reazione della squadra di Pioli sta tutta in una conclusione dalla distanza di Rodriguez, potente ed insidiosa ma comunque fuori dai pali. Prima dell’intervallo succede poco altro, l’Atalanta rimane padrona del campo e non ha difficoltà a gestire il vantaggio. Nella ripresa il copione della gara non cambia e allo scoccare dell’ora di gioco i bergamaschi la chiudono con un uno-due micidiale: al 61’ Pasalic tocca quel tanto che basta per deviare in rete il tiro cross di Gosens, al 63’ invece arriva anche la firma di Ilicic che capitalizza alla grande una ripartenza micidiale. Il Milan sparisce dal campo (solo sul 3-0 a partita ormai finita Pioli decide di inserire Piatek) e nel finale l’Atalanta dilaga ancora con Ilicic (doppietta) e il neo entrato Muriel, che scappa in velocità sul lancio di Malinovsky, supera Donnarumma in uscita e sigla il definitivo 5-0.

ATALANTA, ILICIC "CHIUSO L'ANNO IN MODO STRAORDINARIO"

"Abbiamo fatto una grande partita. I gol che abbiamo sbagliato contro il Bologna, li abbiamo segnati oggi anche se potevamo farne altri. Abbiamo chiuso in modo straordinario l'anno". Queste le parole di Josip Ilicic, autore di due gol nel 5-0 rifilato dall'Atalanta al Milan al Gewiss Stadium. L'Atalanta sale a quota trentuno punti in classifica e si riporta a meno quattro dalla Roma: "Sappiamo quali sono gli obiettivi ma il campionato e' molto difficile e nel 2020 dobbiamo partire forti". Poi sui due gol: "Mi metto sempre a disposizione della squadra. L'esultanza con le mani sull'orecchio? Non ce l'avevo con nessuno, e' stata spontanea", ha concluso Ilicic ai microfoni di Dazn.