Milinkovic-Savic: Inter non si ferma più dopo il colpo Lukaku

L'Inter punta Milinkovic-Savic. Dopo aver preso Lukaku (e aspettando Dzeko dalla Roma), l'Inter si concentra sul centrocampo. L'ultima idea nerazzurra è legata al centrocampista della Lazio e, secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri hanno predisposto il piano per regalare Milinkovic-Savic ad Antonio Conte (che fino a pochi giorni fa sembrava destinato al Manchester United). Il mercato in Premier League è però chiuso e i Red Devils non sono più un pericolo per l'Inter. I nerazzurri sarebbero dunque pronti all'assalto a Milinkovic-Savic: il presidente della Lazio, Claudio Lotito chiede almeno 90 milioni tra parte fissa e bonus, una cifra che Marotta deve trovare con alcune cessioni, a partire da quella di Icardi (su cui resta forte la Juventus ma ma non scambiandolo con Dybala). Ma l'Inter deve muoversi in fretta, perche' la Lazio non ha intenzione di aspettare gli ultimi giorni del mercato per una cessione cosi' importante.

INTER. LUKAKU VESTIRÀ LA MAGLIA NUMERO 9 DI ICARDI

Romelu Lukaku indossera' la maglia numero 9 dell'Inter. Lo ha reso noto il club nerazzurro con un tweet. L'attaccante belga si prende dunque il numero dell'ex capitano Mauro Icardi, il cui futuro resta ancora incerto in attesa della giusta offerta sul mercato.

INTER. LUKAKU "ANTONIO CONTE MIGLIOR TECNICO AL MONDO, SONO FELICE"

Il neo attaccante dell'Inter, Lukaku confessa: "Quanto e' stato importante Antonio Conte nella mia scelta? Tanto, tanto. Secondo me e' il miglior allenatore al mondo, riesce ad aiutare i giocatori a migliorare. La sua carriera parla per lui. Ma voglio ringraziare anche il presidente Zhang e il CEO Marotta per la fiducia: sono felicissimo di essere all'Inter", ha detto il centravanti belga preso dal Manchester United. Nell'intervista pubblicata dal club su Twitter Lukaku spiega. "Ho scelto l'Inter per il progetto del club. Penso che la societa' stia andando nella direzione giusta e io avevo bisogno di una nuova sfida. Voglio aiutare la squadra a costruire qualcosa di importante per il futuro e qui ci sono le basi per fare bene". "

"Aiutero' l'Inter con il mio grande impegno e la mia voglia di fare. Teniamo i piedi per terra, spero possano arrivare grandi risultati in questa stagione", conclude Lukaku.