Mirco Bergamasco nudo per la nuova campagna della PETA

Nudo e stringendo sotto il suo braccio un'anguria come se fosse una palla, la superstar del rugby Mirco Bergamasco spicca il volo per una nuova campagna della PETA dichiarando: "Ottieni un vantaggio: Diventa vegano!" Mirco, vegano da molti anni, attribuisce all'alimentazione vegetale l'energia e la forza per eccellere come atleta professionista.

"Diventare vegano è stata una delle migliori decisioni che io abbia preso, sia per il gioco del rugby sia a livello personale," dice Bergamasco. "Sono forte e in forma, i miei riflessi sono prontissimi, la mia mente è sveglia e la mia coscienza è pulita. Vorrei incoraggiare tutti a dare il cartellino rosso a carne, uova e latticini e a verificare personalmente la differenza!"



La PETA – il cui motto recita che "gli animali non sono nostri da mangiare" – fa osservare che gli alimenti vegani risparmiano agli animali l'immensa sofferenza a cui sono sottoposti nella produzione di carne, uova e latticini. Oltre ad allevare gli animali in estremo confinamento e a trasportarli in tutte le condizioni climatiche, i dipendenti di questi settori regolarmente tagliano le gole ai polli quando sono ancora vivi, rimuovono le code e i testicoli dei maialini senza l'uso di analgesici e strappano i vitelli dalle loro madri poco dopo la nascita. L'adozione di uno stile di vita vegano aiuta anche a prevenire le sofferenze umane, perché i vegani, rispetto ai mangiatori di carne, sono meno vulnerabili a malattie cardiache, ictus, diabete, cancro e obesità. Il kit vegano per principianti della PETA è disponibile qui.



Bergamasco gestisce a Padova un ristorante vegano, Doody'z , insieme a sua moglie. Il fenomeno del rugby fa parte di una crescente lista di atleti – tra cui Barny Du Plessis, Mr Universo 2014; Patrik Baboumian, l'Uomo più forte della Germania 2011; Tim Shieff, il veterano di Ninja Warrior America; Phil Neville, un grande del calcio; e molti altri – che hanno collaborato con la PETA per promuovere un'alimentazione sana e cruelty-free.