Modric al Milan? Anche a Madrid dicono che...

MODRIC AL MILAN, L'IDEA ROSSONERA. I RUMORS DI MARCA

C'è anche il Milan tra le squadre che sperano di poter ingaggiare il pallone d'oro Luka Modric. Dopo u rumors italiani di queste ultime settimane ora l'indiscrezione viene rilanciata anche dalla Spagna. Secondo il quotidiano madrileno 'Marca' il centrocampista croato dopo il corteggiamento dello scorso anno da parte dei 'cugini' dell'Inter, quest'anno sarebbe il colpo a sorpresa che il Milan vorrebbe mettere a segno.

Operazione in salita, il giocatore ha infatti ancora 2 anni di contratto con il Real Madrid in virtù della clausola che dopo l'assegnazione del Pallone d'oro ha automaticamente prolungato di un altro anno il contratto.

La formula a cui penserebbe il Milan è quella del prestito con diritto di riscatto. Modric è intenzionato a effettuare nel migliore dei modi la preparazione per poi riacquistare un ruolo centrale nel nuovo Real targato Zidane. Il tecnico francese ha fatto sapere di contare sul supporto del croato per la stagione ma la filosofia del club resta quella di accontentare i giocatori nel caso in cui chiedano la cessione.