Monaco-Juventus 0-2, Higuain doppietta: finale di Champions League vicinissima

Monaco-Juventus 0-2, Higuain doppietta: finale di Champions League a un passo



Doppietta di Gonzalo Higuain e il Monaco è in ginocchio. Un gol per tempo per il Pipita (al 29° e al 59°), lanciato in rete dagli assist (il primo col tacco) di un Dani Alves in serata magica. La Juventus vince 2-0 la semifinale di andata di Champions League ed è a un passo dalla finale di Cardif, dove con tutta probabilità troverà il Real Madrid (che ha vinto al Bernabeu 3-0 contro l'Atletico). Il match di ritorno è in programma martedì prossimo allo Stadium.



JUVENTUS, HIGUAIN RISPONDE ALLA TRIPLETTA DI RONALDO. 5 GOL IN QUESTA CHAMPIONS LEAGUE



Higuain, con questa doppietta al Monaco, sale a cinque gol in Champions League, trentuno reti in tutta la stagione. Una grande risposta alla tripletta con cui Cristiano Ronaldo ha demolito l'Atletico Madrid. Al Pipita la rete nella fase a eliminazione diretta della massima competizione calcistica continentale mancava da ben 4 anni.



JUVENTUS, BUFFON: 100 PRESENZE IN CHAMPIONS LEAGUE E 4 SUPER PARATE



Buffon festeggia la vittoria sul Monaco e le 100 presenze in Champions. Il capitano della Juventus è grande protagonista e prima dei gol di Higuain è autore di almeno quattro parate strepitose che raffreddano i bollenti spiriti di Radamel Falcao e del 19enne Mbappé.



Juventus, Higuain: Vittoria importante, speriamo di andare in finale. Ma prima lo scudetto



"Sono felice, era una partita molto sentita ed era importante vincere. Ora penseremo al campionato, speriamo di vincere il derby e chiudere il prima possibile la pratica Scudetto. Partita da sogno? Io lavoro tanto e cerco sempre di fare bene, l'importante è rimanere sereni. Era importante vincere questo match, manca ancora il ritorno, loro sono forti ma speriamo di andare in finale". Lo ha detto Gonzalo Higuain, ai microfoni di Premium Sport, dopo la semifinale di andata di Champions League tra Monaco e Juventus, decisa da una sua doppietta.



JUVENTUS, SUPER BUFFON: "POSSIAMO MIGLIORARE ANCORA"



“Dove può migliorare questa Juventus? Penso che la squadra abbia fatto una buona gara, ha avuto il giusto approccio per vincere qui a Montecarlo e per non prendere gol. Abbiamo avuto grande compattezza che ci ha reso il compito più facile. Ma l’obiettivo è quello di migliorarci ancora, lavoriamo per questo. Dobbiamo utilizzare il tempo che ci resta per fare altri passi in avanti", spiega Buffon a Mediaset Premium. Parate decisive come contro il Barcellona? Io sono qui per questo e ogni volta devo dimostrare di valere questo livello nonostante l’età. L’obiettivo è di smettere di giocare e far dire agli altri che è un peccato che io abbia smesso. "Più difficile la parata su Iniesta o quella su Mbappè? Non lo so perché non le ho riviste e non posso giudicarle con precisione. L’importante è farsi trovare pronti quando la squadra ne ha bisogno e finché ci riesco sono felice. Il Pallone d’Oro? Non è una cosa che non mi manca perché non ci penso. Spreco già tante energie per mantenermi in condizione per essere d’aiuto ai miei compagni. Giocare in una grande squadra mi aiuta e mi dà soddisfazione e non c’è cosa più bella di lavorare in mezzo a sentimenti soddisfacenti. "Lo scambio di maglia con Mbappè? Ho scambiato la maglia come faccio sempre perché è un segno di rispetto. Una volta, da ragazzo, un altro giocatore non la volle scambiare con me e ci rimasi male.



Champions League: Monaco-Juventus 0-2 il tabellino



MONACO: Subasic; Glik, Jemerson, Sidibé, Dirar; Bakayoko (66' Moutinho); Fabinho, Bernardo Silva (81' Touré), Lemar (66' Germain); Mbappé, Falcao. A disp. De Sanctis, Jorge, Raggi, Cardona. All. Jardim.

JUVENTUS: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic (88' Lemina), Marchisio (80' Rincon); Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain (76' Cuadrado). A disp. Neto, Lichtsteiner, Benatia, Asamoah. All. Allegri.

Arbitro: Mateu Lahoz.

NOTE: ammoniti Bonucci (J), Fabinho (M), Marchisio (J), Chiellini (J).

RETI: 29' e 59' Higuain (J)