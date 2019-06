Mondiale Under 20, Italia ko con l'Ucraina. Var condanna gli azzurri

L'Italia viene eliminata in semifinale del Mondiale Under 20: vince 1-0 l'Ucraina, ma pesa un gol capolavoro annullato agli azzurri nei minuti di recupero. Una girata spettacolare di Scamacca viene cancellata dal Var. Decisione molto discutibile che decide la partita.

Mondiale Under 20, Italia ko con l'Ucraina. Bufera Var. Ct Nicolato: "Ingiustizia? No, al massimo un errore"

Il c.t. Paolo Nicolato commenta il gol annullato a Scamacca. “Se si tratta di ingiustizia? No, al massimo di errore. Ma non me la sento neanche di dire che si tratti di un errore. Dalla panchina mi sembrava che non fosse fallo, Scamacca aveva allargato il braccio per difendere la palla e non per fare fallo, ma l’arbitro ha consultato la Var e ha potuto rivedere l’azione, quindi noi ci adeguiamo”. Sulla gara il commissario tecnico dell'Italia spiega: “Era una partita difficile che si reggeva sugli episodi, non abbiamo subito molto. Abbiamo cercato di costruire ma non era facile. Sono molto orgoglioso dei ragazzi, hanno sempre dato tutto”.

MONDIALE UNDER 20 ITALIA-UCRAINA 0-1. ADDIO FINALE - Annullato dal Var il pareggio segnato da Scamacca al 92'

Come due anni fa, si interrompe in semifinale il sogno mondiale dell'Under 20. A Gdynia gli azzurrini guidati da Nicolato vengono sconfitti per 1-0 dall'Ucraina: decide la rete di Buletsa al 65'. Annullato al 92', con l'ausilio della Var, il gol di Scamacca che avrebbe portato la sfida ai supplementari. A questo punto l'Italia tornera' in campo venerdi' sera, alle 20.30 sempre a Gdynia, per affrontare la perdente di Ecuador-Corea del Sud per il terzo posto, traguardo tagliato due anni fa battendo ai rigori l'Uruguay dopo il ko in semifinale con l'Inghilterra. L'Ucraina si giochera' invece il titolo mondiale sabato a Lodz, alle 18.

UCRAINA-ITALIA U20 1-0 TABELLINO

UCRAINA (5-4-1): Lunin; Konoplia, Popov, Beskorovainyi, Bondar, Korniienko; Kashchuk, Dryshliuk, Chekh (69′ Khakhlov), Buletsa (83′ Safronov); Sikan (64′ Supriaha). Ct Petrakov

ITALIA (3-5-2): Plizzari: Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi (46′ Alberico), Esposito (73′ Capone), Pellegrini, Tripaldelli (84′ Olivieri); Scamacca, Pinamonti. Ct Nicolato

Marcatori 65′ Buletsa (U)

Ammoniti: Sikan (U), Popov (U), Ranieri (I) Espulso: Popov (U) al 79′