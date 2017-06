Mondiale Under 20, Italia-Zambia 3-2: in semifinale per la prima nella storia

Mondiale Under 20, Italia-Zambia 3-2 ai supplementari: storica semifinale per gli azzurrini



Storica Italia. La nazionale Under 20 guidata da Alberigo Evani raggiunge la semifinale del Mondiale di categoria per la prima volta. Gli azzurrini in campo in Corea del Sud contro lo ZAMBIA nei quarti di finale si impongono 3-2 ai tempi supplementari dopo aver giocato in dieci uomini gran parte della partita ed essere passati due volte in svantaggio. Italia colpita a freddo al 4' del primo tempo con lo ZAMBIA che passa in vantaggio grazie al tocco sotto di Daka che supera Zaccagno in uscita. Gli azzurri attaccano, creano occasioni, ma non riescono a sfruttarle e al 43' arriva un discusso cartellino rosso a Pezzella per un presunto fallo da ultimo uomo. È questa la decisione del Var, ma il difensore azzurro sembra non toccare Chilufya. Ribaltato il verdetto dell'arbitro: Zambrano aveva fischiato rigore. Al 5' della ripresa la squadra di Evani trova il pareggio grazie ad un perfetto colpo di testa di Orsolini, al quarto gol in questi Mondiali, su assist di Panico. La sfida è apertissima lo ZAMBIA attacca e sfiora più volte il gol come anche l'Italia, ma gli africani trovano il vantaggio all'84' con F. Sakala che lasciato solo nel cuore dell'area infila Zaccagno. Sembra finita ma è un'Italia indomabile e all'88' arriva il 2-2. Straordinaria punizione mancina di Dimarco che supera la barriera e porta l'Italia ai supplementari. E al 111' arriva la storica rete del successo: Vido si conquista un corner e poi sul cross di Dimarco svetta in area segnando di testa il gol vittoria del 3-2 finale.



MONDIALE UNDER 20, ITALIA-ZAMBIA 3-2. TAVECCHIO: "SPLENDIDA PAGINA AZZURRA"



"I ragazzi di Evani hanno scritto una splendida pagina azzurra di calcio, hanno messo in campo tanta qualità, ma hanno saputo anche gettare il cuore oltre l'ostacolo. Rappresentano il futuro, tifiamo per loro". Sono i complimenti del presidente della Figc, Carlo Tavecchio alla nazionale Under 20 di Alberigo Evani che per la prima volta nella sua storia si qualifica alle semifinali del Mondiale di categoria. In semifinale l'Italia affronterà la vincente di Messico-Inghilterra. La gara è in programma giovedì allo ''Jeonju World Cup Stadium'' (ore 20 locali, le 13 italiane).