Mondiali 2018, Francia-Belgio 1-0, Umtiti-gol e Deschamps vola in finale

Nella prima semifinale di Russia 2018, la Francia batte il Belgio 1-0 e si qualifica per la finale del Mondiale. A San Pietroburgo la nazionale di Deschamps, vince grazie a un colpo di testa di Umtiti al 6' della ripresa. I Diavoli Rossi giocano un primo tempo migliore dei transalpini e calano vistosamente nella ripresa. I Bleus aspettano Croazia-Inghilterra per capire chi sarà l'avversaria nella finale di domenica sera.

Mondiali 2018, Francia-Belgio 1-0 - Deschamps: "Che orgoglio, adesso le finali vanno vinte"

Didier Deschamps potrebbe essere il terzo allenatore a vincere il Mondiale da ct dopo averlo fatto da calciatore. Sino ad ora ci sono riusciti Mario Zagallo (Brasile) e Franz Beckenbauer (Germania Ovest). "Sono molto felice per i miei giocatori, era difficile contro un ottimo Belgio. Faccio i complimenti ai calciatorie al mio staff- Le finali vanno vinte perché non abbiamo ancora superato quella di due anni fa", ha aggiunto.

Mondiali 2018, Francia-Belgio 1-0 - Martinez: "Abbiamo dato tutto, non avrei potuto chiedere di più"

"La differenza purtroppo l'ha fatta un calcio piazzato in una partita molto combattuta. Non avrei potuto chiedere di più ai giocatori come atteggiamento. Abbiamo dato tutto e ci abbiamo provato fino al fischio finale", spiega il ct belga. Il Belgio ora sarà pensa alla finale 3°/4° posto contro la perdente tra Croazia e Inghilterra. "Siamo delusi - sottolinea Martinez -, ma dobbiamo liberarci di questa sensazione e finire al massimo, come i giocatori si meritano e non con l'amaro in bocca".

Francia-Belgio 1-0 (0-0 a fine primo tempo) Marcatori: 51' Umtiti (F)

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi (86' Tolisso); Giroud (85' Nzonzi). Ct: DeschampsBELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Dembélé (59' Mertens), Fellaini (79' Carrasco), Witsel, Chadli (90' Batshuayi); De Bruyne, Lukaku, E. Hazard. Ct: MartinezAmmoniti: 63' Hazard (B), 71' Alderweireld (B), 87' Kanté (F), 90' Mbappé (F), 90' Vertonghen (B)