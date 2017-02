Mondiali di sci, Sofia Goggia medaglia di bronzo. "Che liberazione"

SOFIA GOGGIA

MONDIALI DI SCI, SOFIA GOGGIA "CHE LIBERAZIONE,ORA OFFRO DA BERE A TUTTI"



"Che liberazione! Stasera offro da bere a tutti". Sofia GOGGIA finalmente sorride dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di si alpino. E' il primo podio dell'Italia in questa manifestazione (sin qui stregata) che si sta svolgendo a Saint Moritz. "E' stata un'emozione grandissima, era la disciplina in cui credevo di meno, avevo aspettative piu' alte per altre gare, ma all'ultima cartuccia che ho sparato ho colpito il bersaglio, non proprio il centro ma quello da 60 punti" ha spiegato Sofia Goggia ai microfoni di RaiSport dopo la gara. L'abbraccio con la Shiffrin: "Con lei ho un buon rapporto, siamo amiche per quanto possibile, condividere il podio con loro due e' bello. Dedica? A me stessa, al mio staff ed a tutte le persone che mi vogliono veramente bene. Avevo quattro cartucce, prendere il bersaglio all'ultima vale sempre uno ma ha un sapore diverso. Stasera offro da bere a tutti" ha concluso la GOGGIA che aveva chiuso quarta la Discesa Libera (era prima fino all'ultimo intermedio, mentre era uscita in Supercombinata dopo il primo posto nella manche di Discesa).



Mondiali di sci. Worley oro davanti alla Shiffrin, Goggia bronzo e Brignone medaglia di legno



Tessa Worley ha vinto la medaglia d'oro nel gigante femminile ai Mondiali di sci alpino. La francese era già prima al termine della prima manche e ha chiuso in 2'05"55, davanti all'americana Mikaela Shriffrin, argento con 2'05"89. Sofia Goggia ha chiuso al terzo posto con 2'06"29 conquistando il bronzo, prima medaglia azzurra a questa edizione dei Mondiali. Quarto posto dolce-amaro per Federica Brignone (2'06"47), quindi sesta Manuela Moelgg (2'06"88), 11esima Marta Bassino.