Mondiali di Volley, Egonu da sogno: 45 punti in Italia-Cina. Ora finale con la Serbia

Italia-Cina nel segno di Paola Ogechi Egonu che ha messo a segno 45 punti (il 38% dei 117 segnati dall'Italia) col 44% in fase offensiva, 5 aces, 1 muro. Numeri esagerati per la 20enne fuoriclasse azzurra (nata da genitori nigeriani e cugina della pallavolista Terry Enweonwu) che si candida a vincere il premio di miglior giocatrice del torneo e ha praticamente in tasca il titolo di miglior marcatrice. I 45 punti però non sono un record nella storia dei Mondiali di Volley femminili: Polina Rahimova, attualmente a Casalmaggiore, ne mise a segno 57. Italia-Serbia sarà la prima finale tutta europea nella storia dei mondiali femminili di volley. La Egonu è reduce da una stagione super: con l'AGIL Volley di Novara ha vinto la Supercoppa italiana 2017 e la Coppa Italia 2017-18, venendo premiata in quest'ultima occasione come MVP. E ora sotto con Italia-Serbia, prima finale dei Mondiali di Volley tutta europea.

Mondiali di Volley, ITALIA-CINA. MIRIAM SYLLA: "NON SVEGLIATEMI. E' UN SOGNO"

Myriam Sylla al termine di Italia-Cina manda le azzurre in finale dei Mondiali contro la Serbia. "Non svegliatemi vi prego, non ci credo, è un sogno. Loro non mollavano, noi neppure, è stato bellissimo. Ci siamo aggrappate al nostro sogno, a quello che ci siamo costruite prima di partire. Abbiamo pianto, sofferto, ora siamo qui. Sarà una battaglia con la Serbia, dobbiamo toglierci qualche sassolino, per esempio la prima gara alle Olimpiadi a Rio. Vedremo".

MONDIALI DI VOLLEY FEMMINILI, IL CT MAZZANTI: "ITALIA-CINA? MI ASPETTAVO LA BATTAGLIA. LA SERBIA? DOBBIAMO CAPIRE COME METTERLE IN DIFFICOLTA'"

Il ct della nazionale italiana di volley femminile, Davide Mazzanti spiega: "Mi aspettavo la battaglia, la partita così. È stato un peccato il secondo set, abbiamo sprecato in contrattacco. Nel quarto set abbiamo perso un po' di incisività nel cambio palla. Le ragazze sono state straordinarie, si sono organizzate tra di loro tatticamente, bravissime". Ora la Serbia, unica squadra che ci ha battuto nel Mondiale: "Voglio vedere la partita con l'Olanda per capire come affrontarle al meglio. Dobbiamo capire le situazioni nelle quali possiamo metterle in difficoltà". Mazzanti manda un saluto a casa: "Speriamo che siano tutti vivi, una partita così è tosta per il cuore dei miei genitori".

Mondiali di Volley, Italia-Serbia in finale. Malagò: "Continuiamo a sognare"

"Emozionato per l'ennesima impresa dell'Italvolley femminile. Sconfitte le campionesse olimpiche della Cina, e' finale contro la Serbia ai Mondiali18. Grazie ragazze, continuiamo a sognare!". Questo il tweet con cui il presidente del Coni, Giovanni Malago', celebra il successo delle ragazze di Mazzanti che hanno battuto 3-2 in semifinale le cinesi e che domani si giocheranno il titolo iridato contro le serbe.

Mondiali di Volley, Italia in finale: Cina ko. Ora rivincita con la Serbia

L'Italvolley femminile continua il suo grande sogno: ha vinto la semifinale contro la Cina (campione olimpico in carica) dopo un match entusiasmante chiuso al quinto set (3-2 e 17-15 l'ultima frazione dopo che nel quarto l'Italia aveva avuto dei match point perdendo però poi 31-29) che permette alle azzurre di volere in finale dei Mondiali.

Mondiali di Volley, ITALIA-SERBIA: in finale sarà rivincita per le azzurre

E l'ultimo ostacolo nella corsa alla medaglia d'oro è davvero importante: avversaria dell'Italia sarà la Serbia che ha sconfitto 3-1 l'Olanda ed è stata l'unica nazionale a infleggere una sconfitta alle nostre campionesse (nella Final Six). La finale del Mondiale di Volley femminile Italia-Serbia si giocherà sabato alle 12.40. Sarà la seconda finale Mondiale per l'Italia, dopo quella vinta nel 2002.